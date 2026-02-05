『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 新規協力イベント「みんなで秘境探索！＜風の香りの実＞」を開催！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2026年2月5日（木）より、新イベント「みんなで秘境探索！＜風の香りの実＞」を開催いたします。
■新イベント「みんなで秘境探索！＜風の香りの実＞」が開催！
本日2026年2月5日（木）より、新イベント「みんなで秘境探索！＜風の香りの実＞」が配信開始。
イベント期間中にクエストクリアで手に入るピッケルを使ってフレンドと秘境を探索しよう！
秘境の位置は共通になっているので、どこを掘るかフレンドと相談して楽しむことも可能です！
【イベント報酬】
【開催期間】
2026年2月5日（木）11:00～2026年2月13日（金）11:00
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。