【つま恋リゾート彩の郷】パティシエが一つひとつ丁寧に作り上げるバレンタインスィーツギフトは、ホテルメイドの”特別な贈り物”

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営するつま恋リゾート彩の郷（静岡県掛川市）では、2月14日のバレンタインギフトにも最適なパティシエメイドの洋菓子スイーツを期間限定にて販売いたします。

ホテルメイドの贈り物「バレンタインギフト」販売

◆2026年 2月15日（日）まで

販売場所：ホテルメインロビー内ギフトショップ、レストラン ビュッフェテラス

営業時間：8:00～21:00

ギフトを開けた瞬間に広がる香ばしいバターやココアの香り、そして口の中で解ける繊細な食感。 ほんのりベリーが香るハート型のメレンゲや、塩味のアクセントが効いたプレミアムな焼き菓子、愛らしいクマさんのスモアサンドなど、多彩なラインナップがバレンタインのひとときを華やかに彩ります。

つま恋オリジナル バレンタインスイーツ 商品紹介 ※上記集合写真から

１.ムラング・クール（ハートのメレンゲ）

ほんのりベリーの香りを纏った可愛いハート型のサクサクメレンゲ。

１個/税込350円



２.フィナンシェ・ショコラ・サレ＜シェフのおすすめ＞

焦がしバターの香り豊かなしっとりくちどけの良い食感の生地にスイートチョコとミネラルたっぷりの塩をトッピングしたプレミアムな一品。

１個/税込280円



３.サブレショコラ

芳醇なココアの香りとザクッとした食感がやみつきなる、シンプルだけど奥深い味わいのあるクッキーです。

１個/税込350円



４.紅茶のブール・ド・ネージュ

アーモンドパウダーの香ばしい味わいと口の中でほろっと崩れるくちどけが特徴です。

１個/税込350円



５.アマンドショコラ（3種）

伝統的な製法でカリッと香ばしく仕上げた飴がけアーモンドにフレーバーチョコを何層にもコーティングしました。ココア・抹茶・ストロベリー３種のフレーバーがございます。

税込各360円



６.スモア(ハート)ベア

軽い食感のビスケットでバニラ風味のマシュマロとチョコレートを挟みました。クマさんの形がとっても可愛いおすすめの一品。

１個/税込320円

限定ショッパー

今なら・・・

該当商品を４点以上お買い上げのお客様へ

限定ショッパーをプレゼント！

ホテルメイドの贈り物「バレンタインギフト」販売について

掲載ページはこちら :https://hmihotelgroup.com/sainosato/news/2026012201.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=valentine_gift&utm_id=20260204&utm_content=valentine_sweets_gift_news

バレンタインなどの特別な日にも、ご利用いただける2つのレストラン

大切な人へ渡すバレンタインギフトは特別な場所で・・・

バー＆レストラン ジャルダン

シェフこだわりの料理を提供するランチタイム、ゆったりとくつろげるティータイム、そして夜はエンターテイナーによるライブ演奏もお楽しみ頂けるBarとしてご利用ください。

バー＆レストラン ジャルダン

バー＆レストラン ジャルダン

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/sainosato/restaurant/jardin.html?tab3&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=valentine_gift&utm_id=20260204&utm_content=jardin_bar_restaurant_details

レストラン ビュッフェテラス

世代を問わず仲間やご家族連れが気軽にご利用いただけるカジュアルレストラン。和洋折衷料理とスイーツにドリンクまで約60種のつま恋自慢のバイキングメニューが楽しめます。

レストラン ビュッフェテラス

レストラン ビュッフェテラス

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/sainosato/restaurant/buffetterrace.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=valentine_gift&utm_id=20260204&utm_content=buffet_terrace_restaurant_details

広大な大自然のエリアにあるグリーンリゾート

＜つま恋リゾート彩の郷＞

140ha（140万平方メートル ）の壮大な自然環境の中にあり、各種スポーツ、会議・研修、音楽施設をはじめ、つま恋温泉館「森林の湯」と2つのホテルを有する四季を通じて楽しめる総合リゾート施設。

〒436-0011 静岡県掛川市満水2000

TEL：0537-24-1111

https://hmihotelgroup.com/sainosato/

つま恋リゾート彩の郷