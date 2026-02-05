海中のアーティスト？！音を出す生きものたちを、２０２６年２月１日(日)～２月２８日(土)に展示。

音楽と親しむ２月の水族館！海の中で音を生み出す生きものたちの秘密

アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、２月のすべての土曜日の夜に開催する特別ナイトイベント「ミュージックナイト in アクアワールド・大洗（ミュージックナイト）」に合わせて、２月１日（日）～２月２８日（土）の期間、音を出す生きものたちを展示中です。

みなさんがよく知るカクレクマノミも、実は音を出すことができるなど、その意外と知られていない生態を紹介します。今回、国立研究開発法人水産研究・教育機構にご協力いただき、展示水槽前ではお手持ちのスマートフォンなどを使用して、イセエビやホウボウが出す音を聞くこともできます。夜の水族館での音楽鑑賞はもちろん、生きものたちと多様な音に触れられる２月だけの特別な体験をどうぞお楽しみください。

場所：３階 シャークダディズルーム「おもしろ生物」水槽５～８

展示期間：２０２６年２月２８日（土）まで

展示生物：イセエビ、ホウボウ、ゴンズイ、カクレクマノミ

※生きものの状態等により、展示内容が変更となる場合がございます。

特別ナイトイベント「ミュージックナイト in アクアワールド・大洗」チケット好評発売中！

イセエビホウボウゴンズイカクレクマノミ

２月のすべての土曜日に開催する「ミュージックナイト」では、週替わりで県内外で活躍するアーティストが登場し、聞き馴染みのある名曲や映画音楽など、楽曲の数々を披露するミニコンサートをお届けします。会場の一つである「出会いの海の大水槽」では優美な音楽の音色に合わせて、マイワシたちが群れ動くパフォーマンスもご覧いただけます。生きものたちに囲まれた幻想的な非日常空間で、臨場感あふれる演奏を堪能できる、特別なイベントです。冬の夜、生きものたちと一緒に、音楽と親しむ特別なひとときをお楽しみください。

◆チケットは「asoview!」ＷＥＢチケットでの販売となります。

開催日時：２０２６年２月７日（土）、１４日（土）、２１日（土）、２８日（土）

開催時間：各日１７：４５～２０：００ （最終入場１９：００）

料金：大人２，3００円、小中学生１,１００円、幼児４００円（各日５００名限定・税込）

※NIGHT AQUAWORLDの館内演出およびオーシャンナイトライブは実施いたしません。

※年間パスポート、前売券、招待券でのご入場はできません。

※スーベニアショップ「モラモラ」、コレクターズショップ「ガレオス」、リラックスカフェ「マーメイド」は営業いたします。フードコートは営業いたしません。

※開催日によって出演者が異なりますので、出演者情報をご確認のうえ、ご希望日のチケットをご購入ください。

