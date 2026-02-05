大阪・関西万博の象徴「大屋根リング」を手掛けた建築家・藤本壮介氏が淡路島に来島　建築を“五感で体験する”特別イベント『燦燦Villa グランドオープニングイベント』 2月20日 開催

株式会社パソナグループ

農業分野における人材育成事業等を展開する株式会社パソナ農援隊（本社：東京都港区、代表取締役 田中康輔）は、サスティナブルガーデン「Awaji Nature Lab＆Resort」（兵庫県淡路市）内で展開する農体験付き滞在型施設「はたけのリゾート 燦燦Villa」の全11棟完成を記念し、世界的に活躍する建築家・藤本壮介氏をお招きし『燦燦Villa グランドオープニングイベント』を2月20日（金）に開催いたします。

▲渦（UZU）の家▲楼（ROU）の家

「はたけのリゾート 燦燦Villa」は、“農ある暮らし”をテーマに、畑の中に滞在するという新たなライフスタイルを提案する滞在施設として、2025年8月に一部棟を先行オープン。そしてこの度、藤本壮介氏が設計を手がけた宿泊棟「楼の家」「渦の家」の完成により、全11棟が揃い、グランドオープンを迎えます。

藤本氏は、自然と建築の関係性を問い続ける建築家として国内外で高い評価を受け、2025年に開催された大阪・関西万博では、会場の象徴となる「大屋根リング」の建築を手掛けています。本イベントでは、藤本氏本人による講演をはじめ、設計思想や空間の意図を直接解説する建築ツアーを実施。建築と農、自然が溶け合う燦燦Villaの空間を、“五感で体感する”特別な機会を提供します。

また、Awaji Nature Lab＆Resortのフィールドを活用した農体験プログラムも実施し、建築のみならず、淡路島の自然や食の魅力を体験いただきます。イベントの締めくくりには、東京・麻布十番のミシュランガイド一つ星イタリアン「ピアットスズキ」オーナーシェフ・鈴木弥平氏が、淡路島の旬食材を贅沢に使用した本イベント限定の特別ディナーを提供いたします。

パソナ農援隊は本イベントを通じて、建築・農・食・滞在を融合した新たな地域モデルを淡路島から発信し、自然と共に生きる豊かな暮らしの価値を提案してまいります。

◆藤本 壮介氏

1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。藤本壮介建築設計事務所主宰。

自然と人工を融合する建築で、フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞や、日本建築家協会新人賞など国内外でさまざまな賞を受賞。2025年に開催された大阪・関西万博では、会場デザインプロデューサーとして、象徴となる大屋根リングなどを手がける。

現在は仙台市にて音楽ホールと東日本大震災伝承の役割を担う複合施設を建設する計画で、同氏のデザインが採用され2031年に開館を予定している。

▲渦（UZU）の家

外から部屋の中まで一つの道が渦巻状に繋がるような建築。

渦巻状の形態で外部と内部が共存しながらグラデーショナルに切り替わり、開かれていると同時に包まれていることを体感できる、多様な場を内包する建築

▲楼（ROU）の家

リビングとして使われる塔を中心に個々の部屋が 集まり繋がり合う空間が特徴。

塔の内外を巡る階段を介して室内から屋上の庭、周囲を一望できる頂上へと辿りつく。

小さな建物でありながら多様な居場所が見つけられる建築

■『燦燦Villa グランドオープニングイベント』概要

日程：

2026年2月20日（金）14：00～（受付13：30～）

内容：

・14：00～15：00／世界的建築家 藤本壮介氏による建築解説付きツアー

・15：00～15：30／Awaji Nature Lab＆Resort内での農体験プログラム

・15：40～16：30／藤本壮介氏による講演

・17：30～／ミシュランガイド一つ星獲得レストラン「ピアットスズキ」鈴木弥平シェフによる本イベント限定・淡路島食材の特別ディナー提供

場所：

Awaji Nature Lab＆Resort内、農家レストラン「陽・燦燦」及び「はたけのリゾート 燦燦Villa」（兵庫県淡路市野島常盤字源八1510-3）

料金：

１.宿泊プラン 108,000円（税サ込）～/人 ※「樫の家」は145,000円（税サ込）

２.日帰りプラン（特別なディナー付き） 28,000円/人

イベントURL：

https://awajishima-resort.com/sansanvilla_fujimotosousuke/

施設URL：

https://awajinaturelabresort.com/

問合わせ：

株式会社パソナツーリズム TEL 050-3821-8811

備考：

・内容は現時点の予定であり、変更となる場合があります

・2月21日（土）には、はたけのリゾート 燦燦Villa「木の家」を手掛けられたMOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰 原田 真宏氏のイベントも開催いたします