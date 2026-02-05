「地域のクリエイティブ現場を届ける「thinc Journal」で新連載｜日本の祭りを、社会全体で支える仕組みをつくりたい。オマツリジャパン代表 加藤優子氏が残したい祭りの魅力とは。

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ（代表取締役：呉京樹、本社：東京港区）は、運営するメディア「thinc Journal（シンクジャーナル）」にて、株式会社オマツリジャパンの代表取締役を務める加藤優子（かとうゆうこ）氏のインタビュー記事（連載企画）を公開いたしました。thinc Journalは、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター／クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

日本全国の祭りを社会全体で支える仕組みづくりに挑む、株式会社オマツリジャパン。同社を立ち上げた加藤氏は、学生時代から各地の祭りを巡り歩いてきた生粋の祭り好きです。日本の祭りの魅力や抱える課題、オマツリジャパンの事業内容について、加藤氏にお話を伺いました。皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

【連載記事はこちら】

１）あの鮮烈な想いを残したい＜祭りで起業＞

加藤氏が祭りの持つエネルギーや力を改めて実感したのは、東日本大震災後の8月に行われた青森ねぶた祭でした。震災からの復興の願いを込めてはじまった祭りで、人々が笑顔になっていくのを見て、大きな衝撃を受けた加藤氏は、各地の祭りに足を運びはじめます。27歳のときには、祭りの課題を解決すべくオマツリジャパンの立ち上げを決意しました。キャリアを変えるほどに加藤氏を魅了する祭りの魅力とは何なのか。お話を伺いました。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/3947/

２）あの鮮烈な想いを残したい＜祭りすべてを応援したい＞

現在、大きく4つの事業を展開するオマツリジャパン。祭りを未来につなぐため、社会全体で支える仕組みづくりに取り組んでいる点が特徴です。それぞれの祭りへの関わり方も、現場の声に耳を傾け、地域の方々とともに考えながら動くことを基本にしているといいます。本記事では、そうした考えのもとで展開する各事業の具体例と、今後の展望について伺いました。

2026年2月12日公開予定

ぜひ、ご覧ください。

■ 加藤優子（かとうゆうこ）氏について

株式会社オマツリジャパン代表取締役

1987年生まれ。東京都練馬区出身。武蔵野美術大学油絵科卒業後、(株)ピックルスコーポレーションに入社。商品開発とデザインを担当。震災直後の⻘森ねぶた祭に行った際、地元の人が心の底から楽しんでいる様子を見て、祭りの持つ力に気付く。同時に多くの祭りが課題を抱えていることを知り、2014年に全国の祭りを多面的にサポートする団体「オマツリジャパン」を創業。2児の母。・Forbes JAPAN「カルチャープレナー」選出（2023）・第７回ビジネス創造コンテスト優秀賞（2016）。

URL：https://omatsurijapan.com/

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL：https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元：株式会社クリエイターズマッチ

代表者： 代表取締役 呉 京樹（ご けいじゅ）

所在地： 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8F

設立 ： 2007 年 8 月 1 日

資本金： 100,000,000 円

業務内容：プラットフォーム事業「thinc」／広告制作・サイト運用事業／AdFlow 事業

URL： http://c-m.co.jp/