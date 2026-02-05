【2026バレンタインプラン】いつものkawara吉祥寺で寛ぎながら楽しむ甘い時間☆kawara CAFE&KITCHENにてご予約受付中

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店にて、2026年2月15日（日）までの期間限定でお楽しみいただける、限定バレンタインプランのご予約を受付中です。

乾杯には季節のソーダをご用意。生ハムやシーザーサラダなどの前菜から始まり、ピザとローストポークをお召し上がりいただいた後にはこの期間だけのチョコレートカラーに彩られたパンケーキをご提供いたします。

いつものお食事をバレンタイン仕様にアレンジしたプランをご用意しました。

ランチタイムでもディナータイムでもご利用いただけます。。

お席の確保はお早めのご予約をおすすめいたします。。



詳細URL： https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132001/13159525/party/281289109

■バレンタインプランについて

《プラン名》

★バレンタイン期間限定★【2/1~2/15】乾杯ドリンクと生ハム、pizza、ローストポーク＆特製バレンタインデザートなど全５品《食後に選べるカフェドリンク付》

価格：5,000円→4,000円（グルメサイトクーポン利用の場合）

《プラン内容》

乾杯ドリンク 季節のkawaraソーダ（ノンアルコール）

１．生ハム＆バケット

２．シーザーサラダ

３．マルゲリータピザ

４．ローストポーク～和風ガーリックソース～

５．バレンタイン期間限定の特製パンケーキ



～20種以上から選べる食後のドリンク～

※飲み放題ではありません。

コーヒー/カフェラテ/豆乳ラテ/カフェモカ/キャラメルラテ/ヘーゼルナッツラテ/黒蜜きな粉ラテ/宇治抹茶ラテ/アッサム/アールグレー/ロイヤルミルクティー/キャラメルミルクティー/ヘーゼルナッツミルクティー/チャイアイスウーロン茶/アイスジャスミン茶/アイスティー/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/コーラ/ジンジャーエール/はちみつほうじ茶/宇治抹茶入り玄米茶/ゆず香ばし茶

※お席は2時間制、ラストオーダーは30分前となります。

※プランは一例です。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

※当日のキャンセルにはキャンセル料が発生します。

■kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店について

お買い物帰りにふらっと立ち寄れる和カフェです。 絨毯の小上がり席やベビーカーパーキングなど、お子様連れのお母さまも安心してお食事できる環境が整っています。

kawara CAFE＆KITCHEN吉祥寺PARCO店

所在地 ：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目5－1 吉祥寺パルコ7F

営業時間：11:00~20:00

URL ：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafekitchen/kitijyouji_parco