食べチョク×「キリン 午後の紅茶」の共同企画で生まれた寄付金を活用し、キッズマルシェと植樹会を2026年3月に開催

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、キリンビバレッジ株式会社（代表取締役社長：井上一弘）と共同で展開する「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」において、「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」の売り上げの一部を寄付金として活用し、子どもたちが食や農業、食品ロスについて学ぶ体験型イベントを開催します。

本取り組みは、持続可能な一次産業支援につなげることを目的としたものです。2026年3月1日（日）には東京交通会館（東京・有楽町）にて、生産者から直接学び、マルシェ運営を体験する「キッズマルシェ」を、3月21日（土）には安曇野ファミリー農産（長野県安曇野市）にてりんごの苗の植樹会を開催します。

特集ページ：https://www.tabechoku.com/feature_articles/mottainai_apple_donation

「モッタイナイ」を価値に変える取り組み

日本全国には、おいしく食べられるにもかかわらず、サイズや外観などの理由で流通に乗らない「モッタイナイ果実」が数多く存在します。

当社とキリンビバレッジは、こうした果実を新たな価値として届け、食品ロス削減と農家支援につなげることを目的に、「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」を共同で推進してきました。「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」は、「1本の購入につき1円を寄付する」仕組みを通じて、消費者の日常的な選択が、食品ロス削減や生産者支援につながる形を実現しています。

寄付金活用イベント概要

1)子どもが主役の体験型イベント「キッズマルシェ」

本プロジェクトにより得られた寄付金をもとに、日常的に生産者と接する機会の少ない都内の子どもたちが“消費者”ではなく“つくり手の仲間”として参加する体験型イベント「キッズマルシェ」を開催します。生産背景の理解に加え、キリンビバレッジによる食品ロスについてのプレゼンテーションや販売体験を通じて、食や農業を取り巻く社会課題への理解を深める内容です。

・イベント概要（予定）

・参加・取材申し込みについて

- 開催日 ：2026年3月1日（日）- 会場 ：東京交通会館（東京都・有楽町）- 内容 ：・モッタイナイ果実や食品ロスについて学ぶミニレクチャー（キリンビバレッジおよび青森・長野のりんご生産者）・子どもたちによる模擬マルシェ体験- スケジュール：・第1部：10:00～12:00 (10:00集合)・第2部：14:00～16:00 (14:00集合)※詳細な時間割・集合場所については、決まり次第お知らせします。

キッズマルシェ参加申し込み（保護者の方へ）

参加をご希望の方は、以下の専用フォームよりお申し込みください。

※応募多数の場合は抽選となる場合があります。

※当日はメディア取材が入る可能性があるため、お子様の顔出し（写真・映像への掲載）にご同意いただける方を対象としています。

▼ キッズマルシェ参加申し込みフォーム https://forms.gle/jAn8nGrzdZrNdiWCA

メディア取材のお申し込み

本イベントでは、メディア関係者の皆さまによる取材を受け付けています。取材をご希望の方は、以下のフォームよりご連絡ください。

▼メディア取材申し込みフォーム https://forms.gle/nDN5Zj9pCkfRdL2U8

2)未来につなぐ植樹会の開催

本プロジェクトにより得られた寄付金をもとに、2026年3月21日（土）に、りんごの生産地域に暮らす小学生を対象とした、りんごの苗木の植樹会を開催します。本イベントは、「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」にも使用されたふじりんごを生産する、長野県安曇野市の「安曇野ファミリー農産」にて実施します。

イベント概要（予定）

- 開催日：2026年3月21日（土）- 会場 ：安曇野ファミリー農産（長野県安曇野市）- 内容 ：・モッタイナイ果実や食品ロスについて学ぶミニレクチャー（安曇野ファミリー農産）・子どもたちによるりんごの苗木の植樹体験

本植樹会は、果樹栽培の現場に触れながら、モッタイナイ果実が生まれる背景や農業の役割を学ぶ機会として企画されたものです。体験を通じて、次世代を担う子どもたちが、地元の産業や環境について考えるきっかけを提供します。

※当日の詳細プログラムや参加方法については、後日食べチョク内で発表予定です。

メディア取材のお申し込み

本イベントでは、メディア関係者の皆さまによる取材を受け付けています。取材をご希望の方は、以下のフォームよりご連絡ください。

▼メディア取材申し込みフォーム https://forms.gle/nDN5Zj9pCkfRdL2U8

今後の展望

当社は今後も、企業や生産者と連携しながら、食を通じて社会課題に向き合う取り組みを広げていきます。

本プロジェクトを通じて、子どもたち一人ひとりが「知ること」「選ぶこと」「関わること」が、未来の社会や一次産業を支える力になることを伝えていきます。

キリンとのこれまでの取り組み

▪️「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年2月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,400軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

