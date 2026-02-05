WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO（ワイルドサイドヨウジヤマモト）は、オリジナルラインより新作プリントシャツ3型を2月11日（水）に発売します。
【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】
※オンラインプラットフォームでは同日PM12:00より発売開始
今回は、赤い牡丹、橙のダリア、青い百合の花をモチーフにしたシャツ3型が登場します。
黒のボディに色彩が鮮やかな花が際立ち、軽やかなドレープ感が特徴の薄手レーヨンを使用することで、しなやかで上品な落ち着きを実現しました。闇の中から浮かび上がるような花のプリントは、かすかなシャドー感を伴い、奥行きのある表情を演出。幅広いコーディネートに自然と溶け込む一着です。
【商品ラインナップ】
Red Peony Print Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B12-252-1-03/) 49,500円（税込） サイズ：フリー
Orange Dahlia Print Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B13-252-1-03/) 49,500円（税込） サイズ：フリー
Blue Lily Print Shirt(https://wildside-online.jp/shop/g/gWK-B14-252-1-03/) 49,500円（税込） サイズ：フリー
【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Original Collection】
▼発売日：2月11日（水）
▼展開店舗：
・WILDSIDE公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA
（大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU
（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）
・Yohji Yamamoto 阪急MEN’S TOKYO（東京都千代田区有楽町2-5-1 2F TEL:03-6252-5329）
・Y’s 岩田屋本店（福岡県福岡市中央区天神2-5-35 本館3F TEL:092-732-9632）
