パナマックスバルカー船を対象とした船舶オペレーティングリースファンド組成のお知らせ　～2026年第一号案件としてファンド運用を開始～

本件は、当社にとって本年第一号となる船舶オペレーティングリース案件であり、年間4隻程度の組成を目標とする中での第一歩となります。

当社はこれまで、ヨーロッパを中心とした堅実な海運企業とのネットワークを活かし、船舶を対象とした投資機会の提供を継続してまいりました。昨年は3隻のオペレーティングリース商品を組成し、累計で20億円超（日本円換算）のエクイティを取り扱うなど、着実にトラックレコードを積み上げております。

船舶投資においては、対象船舶の価値やマーケット環境に加え、レッシー企業の財務状況や事業実態を丁寧に見極めた上で、経済合理性のある投資設計を行うことが重要であると当社は考えております。また、レッシーとの距離の近い信頼関係を大切にしながら進めていく点も、当社の特徴です。

今後もミナトマネジメントは、投資家の皆さまに安心してご参加いただける商品設計と、責任ある運用を通じて、船舶オペレーティングリースファンド事業を継続的に拡大してまいります。

