お問合せ頂いた方限定の特別プラン「Pilotプラン」の提供を開始

株式会社ENCUBE

株式会社LLSOLLU（本社：韓国ソウル市瑞草区、代表取締役：ムン・ジョンウク）と、株式会社ENCUBE（本社：大阪市中央区、代表取締役：キム・ナムホ）は、次世代動画ローカライズソリューション「deepSAME（ディープセイム）」において、お問い合わせをいただいた方を対象にした特別プラン「Pilotプラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、単なる動画AI翻訳サービスとは異なり、音声の自動翻訳に加えて、話者の声質や感情を保持した音声変換、さらに翻訳言語に合わせて口の動きを自動でシンクロさせる Multi Modal（マルチモーダル）AIソリューション です。これにより、従来の機械翻訳では実現が難しかった、自然な吹き替え表現や多言語対応コンテンツの制作を、スピーディかつシームレスに行うことが可能 となりました。

▼deepSAME

https://jp.deepsame.ai/?locale=jp

▼お問合せはこちら

https://jp.deepsame.ai/contact

▼日本代理店のお問合せはこちら

https://www.encube.co.jp/contact

■「Pilotプラン」について

現在、BETAプランを提供しておりますが、このたびお問い合わせをいただいた方限定の特別プランとして「Pilotプラン」をご用意いたしました。本プランでは、最大5分の動画にのみ対応していた従来のプランとは異なり、最長60分の動画までアップロードが可能 となっております。より長尺の映像でもdeepSAMEの性能を体験いただける機会となりますので、ぜひこの機会にお試しください。

■業界最多の33言語翻訳対応！

deepSAMEは、業界最多となる 33言語 に対応しています。下記の言語に対応しており、世界中のユーザーへ動画コンテンツを届けることが可能です。ぜひ今回の「Pilotプラン」とあわせてご利用ください。

《対応言語》

英語、アラビア語、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、フィリピン語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、ハンガリー語、インドネシア語、イタリア語、マレー語、ギリシャ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(BR)、ポルトガル語(PT)、ルーマニア語、ロシア語、スロベキア語、スペイン語、スエーデン語、タミル語(IN)、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語、中国語(簡)、韓国語、日本語

■株式会社ENCUBE

株式会社ENCUBEは、2016年9月28日に日本を拠点として設立したエンターテイメント企業です。スマートフォン向けモバイルゲームに関する運営・運用のサポートを中核事業としており、今までに「グランドチェイス-次元の追跡者-」「月光彫刻師」「ヒーローカンターレ」「ロードオブダイス」「エルクロニクル」など、多数の海外ゲームアプリの日本サービスを支援してきました。特に、X/TwitterなどのSNS運用については高い評価を頂いています。

コーポレートサイト：https://www.encube.co.jp/

ビジネスコンタクト：privacy@encube.jp

■株式会社LLSOLLU

株式会社LLSOLLUは、ビッグデータと人工知能技術を融合させ、最適な環境で顧客の生産性を向上させ、業務効率を増大させることができる音声認識、機械翻訳および自然言語処理技術を保有したAIソリューション企業です。

コーポレートサイト：https://www.llsollu.com/

ビジネスコンタクト：https://www.llsollu.com/contact/