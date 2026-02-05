NOVAうさぎに続く、NOVAの新キャラクターがついに決定！

NOVAホールディングス株式会社

株式会社 NOVAランゲージカンパニー（代表取締役社長︓隈井 恭子）が展開する英会話スクール『駅前留学 NOVA』は、NOVAの大人気キャラクター「NOVAうさぎ」に、新たな仲間を迎えることを決定し、昨年より、お客様とともに選出する参加型企画「NOVAうさぎファミリー総選挙」と題してNOVA生徒様や一般の方々から投票を募集しておりました。そして延べ13,000件を超えるご投票の結果、新キャラクター4体を決定いたしましたのでお知らせいたします。

現NOVAうさぎファミリーに加わる新たな仲間はこちらです！

NOVAうさぎと現仲間である「パンダ」「リッスン」の３体に加え、この4体の参画によってNOVAうさぎファミリーは総勢7体となりました。今後はこの新キャラクターたちも加わった新しいコンテンツや、新グッズの展開を予定しております。乞うご期待ください。

特設サイトはこちら :https://www.nova.co.jp/lp/newusagifamilyelection_2025/

【会社概要】

会社名： 株式会社NOVAランゲージカンパニー

代表者： 代表取締役社長 隈井 恭子

駅前留学NOVA：https://www.nova.co.jp/