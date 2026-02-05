『セブンナイツ Re:BIRTH』最新アップデートで遂に四皇の一角「【天下無双】呂布」参戦！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、2月5日（木）に、本格ファンタジーRPG『セブンナイツ Re:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、新伝説キャラ四皇の一角「呂布」を含む2体の新伝説キャラや新コンテンツを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆新伝説キャラ四皇の一角「呂布」参戦！

本アップデートより、四皇の一員で攻撃型のキャラ「【天下無双】呂布」が登場いたします。「呂布」広範囲攻撃に優れた強力なアタッカーで、物理攻撃中心のパーティ編成を支える存在です。

現在開催中の「呂布ピックアップ召喚イベント」では「呂布」の獲得確率が他の伝説キャラと比較してアップしており、「呂布強化イベント」では指定ミッションのクリア報酬として「輝くスキル強化石」などの各種アイテムを入手できます。

・新伝説キャラ「呂布」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=A8uWYgUwkc0 ]

併せて、新たな伝説キャラで魔法型の「小喬」も登場しました。レイドでの活躍が期待できる「小喬」は、「第2次英雄遠征隊」を通じて最大3回まで獲得可能です。

・新伝説キャラ「小喬」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xtwV8EpNSAc ]

本アップデートでは、他にも「エバン」、「カリン」、「ユイ」の新コスチュームや新規エリア24「豊穣の市場」および遠征隊強化イベントの追加や、装備強化メニュー内にプリセットを指定して一括売却できる「装備売却プリセット」機能を実装しました。

また、旧正月を記念した各種イベントも開催中です。

「旧正月スペシャル召喚」では、「旧セブンナイツ」のメンバーの獲得チャンスもあるので、ぜひご確認ください。

本アップデートの詳細や開催中のイベントについては公式フォーラムをご確認ください。

・『セブンナイツRe:BIRTH』：公式フォーラム：2月5日アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/11/406

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1

さらに、2026年2月5日より『セブンナイツRe:BIRTH』のEpic Games Store版の配信が正式に開始されました。今回のPC版リリースを通じて、より多くのPCユーザーへのリーチを拡大し、グローバル市場におけるプレゼンスのさらなる向上を図ります。

『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト

https://sena.netmarble.com/ja

・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X

https://x.com/sevenknights_jp

『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb

・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）

https://sena.netmarble.com/ja

◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆

『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーをを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。

◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆

［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH

［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG

［ 開発］ Netmarble Nexus

［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.

※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。