地方とスタートアップをつなぐ人材紹介事業「タレントグローススタジオ」、サービス開始のお知らせ

つなぐスタジオ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：佐久間一己）は、2026年2月5日より人材紹介事業「タレントグローススタジオ」のサービス提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。

キャリアを、翻訳する。地方とスタートアップをつなぐ人材サービス「タレントグローススタジオ」

事業概要

タレントグローススタジオは、地方企業とスタートアップをつなぐ人材紹介サービスです。両方の事業環境を理解したコンサルタントが、求職者と採用企業の間に立ち、職務経歴や企業文化の違いを「翻訳」することで、新たなキャリアの選択肢を提供します。

サービス詳細

サービスの特徴- 地方⇔スタートアップ間のキャリアチェンジ人材に特化- 手数料率25%（業界平均35-50%）、手厚い返金保証- 事業課題を起点にした人材要件の定義から、採用後の活躍支援まで一貫サポート- 主な取り扱い職種：営業・マーケティング・カスタマーサクセス・Ops・人事・コーポレート・事業企画などサービス開始の背景

「ビジネス知の機会格差をなくす」をビジョンに掲げ、2025年10月より地方企業向けマーケティング代理事業「ローカルグローススタジオ」を展開してまいりました。

地方企業とスタートアップでは、同じ職種名でも求められるスキルセットや働き方、組織文化が大きく異なります。「言葉の違い」「文化の違い」が、優秀な人材と成長意欲の高い企業が出会う機会の障壁になっていると考えます。地方で育ち、リクルート、ユーザベース、スタートアップ役員を経て地方企業支援に携わってきた代表 佐久間の経験から、今回のサービス開始に至りました。

地方とスタートアップの両者をつなぐには、単なる求人情報のマッチングではなく、それぞれの事業環境で培われた経験や価値観を適切に「翻訳」し、言葉をつなぐ必要があります。タレントグローススタジオは、この翻訳を行う人材紹介サービスとして誕生しました。

サービスコンセプト

「キャリアを、翻訳する。」

地方企業とスタートアップ、それぞれの事業環境を理解したコンサルタントが、求職者と採用企業の間に立ちます。職務経歴書の表現、面接でのコミュニケーション、入社後の活躍イメージまで、異なるビジネス環境間でのギャップを埋め、新たなキャリアの選択肢を提供します。

求職者向け：キャリアを、翻訳する- 対象地方からスタートアップへの転職を検討されている方 UターンIターンで地方企業への転職を検討されている方- 提供価値地方企業とスタートアップでは、同じ職種でも求められる能力が異なります。タレントグローススタジオでは、両方の環境を理解したコンサルタントが、あなたの経験を新しい環境で評価される形に「翻訳」します。採用企業向け：事業計画から相談できる人材紹介

サービスの特徴

- 事業課題を起点にした人材要件の定義事業課題を整理し、必要な人材要件を一緒に定義します。- 新たな採用プールへのアクセス地方とスタートアップの両方を理解したコンサルタントが、従来の採用市場では出会えなかった人材との接点を創出します。- 柔軟な料金体系手数料率：25%（業界平均35-50%） 返金保証：1ヶ月以内90%、3ヶ月以内60%（業界平均：1ヶ月～80%、3ヶ月～50%）- 総合的な採用支援採用力の改善（求人票改善、採用媒体選定、面接プロセス設計）、組織の受け入れ態勢整備、業務委託チーム組成など、人材採用に関わる周辺支援も対応可能です。- 主な取り扱い職種営業・マーケティング・カスタマーサクセス・Ops・人事・コーポレート・事業企画など（エンジニア、その他専門職は提携事業者を含めて対応可否をご相談させていただきます。）サービス比較人材紹介事業：特徴の比較

転職・採用に役立つ無料コラムを公開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170737/table/5_1_003eaf84af7f472220105b6536edcdb5.jpg?v=202602050421 ]

タレントグローススタジオでは、求職者と採用企業向けに実践的なコラムを無料公開しています。

「ビジネス知の機会格差をなくす」というビジョンに向け、無料での情報発信を徹底してまいります。

求職者向けコラム

求人の選び方

- 報酬や経験獲得だけではない！活躍や安心を作り出す、会社を選ぶ３つの観点(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/three-fits/)- スタートアップ人材が地方企業求人に応募するときの注意点 ー 専門性から柔軟性への転換(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/startup-to-localcompany/)- 地方人材がスタートアップ求人に応募するときの注意点 ー 職種表現の違いを理解する(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/local-to-startupcompany/)

書類・面接

- 効果的な職務経歴書の書き方 ー 読み手に伝わる構成と表現(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/resume/)- 転職面接でよく聞かれる4つの質問とその意図(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/interview-questions/)- 転職エージェントの「リスト型」と「セレクト型」の違い ー 書類通過率は3倍変わる？あなたに合った使い分け方(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/agent-type/)

内定後・入社後

- 入社後の組織で、早く心理的安全性をつくるための自己開示法(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/self-disclosure/)- 入社後のミスマッチをなくすために気を付けること(https://talent.lgstudio.jp/talent-column/mismatch/)採用企業向けコラム

応募数増加・母集団形成

- 求人票をKPIから逆算して作成する ー 次のボトルネック求人を予測して準備する(https://talent.lgstudio.jp/company-column/candidate_pool/job-postings-kpi-bottleneck/)- 採用媒体の有効な活用ステップ ー 段階的に最適な手法を選ぶ(https://talent.lgstudio.jp/company-column/step-recruitment-media/)- 初回の面談数を増やす「会社説明会」の活用(https://talent.lgstudio.jp/company-column/company-information-session/)

環境整備・受け入れ態勢

- スタートアップが、地方人材を受け入れるために取り組むこと(https://talent.lgstudio.jp/company-column/accept-local-talent/)- 地方企業が、UターンIターン都市部人材を受け入れるために取り組むこと(https://talent.lgstudio.jp/company-column/accept-urban-talent/)- 社内の不公平感をなくす、給与テーブルの作り方(https://talent.lgstudio.jp/company-column/salary-table/)

転換率改善

サービス開始キャンペーン

- 採用面接官として誰を置く？現場マネージャーの採用参加に向けた準備(https://talent.lgstudio.jp/company-column/interviewer-preparation/)- 内定承諾率を高める「オファーレター」の活用法(https://talent.lgstudio.jp/company-column/offer-letter/)- 自社の文化を伝えるカルチャーデックを作成・公開しよう ー 採用の「受け皿」を整備する(https://talent.lgstudio.jp/company-column/culture-deck/)

採用企業の皆様

全国の求人票を募集しております。手数料率25%、手厚い返金保証により、コストやリスクを抑えて新たな採用チャネルを確保いただけます。

こちらから、求人票のご連絡をいただけますと幸いです。

https://talent.lgstudio.jp/inquiry-recruit/

求職者の皆様

サービス開始から1～2ヶ月後をメドに求人紹介を開始予定です。現在は無料のキャリア相談・職務経歴書の添削を実施中です。

こちらから、転職支援サービスの申し込み・キャリアの無料相談をお問い合わせください。

https://talent.lgstudio.jp/inquiry-career/

関連サービス：マーケティング代理事業「ローカルグローススタジオ」

「地方企業にスタートアップのような成長を」

2025年10月より提供開始した、地方企業に特化したマーケティング支援サービスです。都市部スタートアップの成長手法を、地方企業の環境に合わせて提供しています。

グロースサークル：マーケティング支援と人材支援の両輪で地方企業の持続的成長を実現

マーケティング代理事業の特徴の比較サービス内容- 無料マーケティングマガジン・ポッドキャスト- マーケティングパートナー（月額4万円～）- プロジェクト受託（WEBサイト企画、SFA/CRM構築、事業計画策定、顧客分析、採用戦略など）マーケティング代理事業：特徴の比較[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170737/table/5_2_590407fcc68faea1237c2eb37c360923.jpg?v=202602050421 ]- 詳細：https://lgstudio.jp/service/

タレントグローススタジオとローカルグローススタジオの融合により、新たな支援モデル「グロースサークル」が始動します。

つなぐスタジオ株式会社が提供する価値「グロースサークル」グロースサークルの仕組み

ローカルグローススタジオ（マーケティング代理事業）

課題分析 → プランニング → 実行支援 → 事業の成長

↓ ここで得られた企業や事業の理解が、人材への訴求や翻訳の精度につながります。

タレントグローススタジオ（人材紹介事業）

地方企業の深い理解 → 転職・副業人材との面談 → プロジェクトチーム/人材プール組成

↓ ここで得られた人材のネットワークが、企業の人材課題に直接的/間接的な支援を可能にします。

この循環により、マーケティングと人材のネットワークが相互に蓄積され、より高度な支援が可能になります。

グロースサークルの3つの価値- 企業への価値：一貫した成長支援マーケティング戦略立案、施策実行、人材採用、組織体制整備を一つのパートナーとして一貫支援。事業理解の蓄積により、より的確な提案が可能です。- 個人への価値：キャリア選択肢の拡大マーケティング支援で蓄積した地方企業の実例やノウハウを、求職者のキャリア相談に活用。具体的なキャリアイメージを提示できます。また、フルタイム転職だけでなく、副業やプロジェクト参画など、多様な関わり方を提案可能です。- 社会への価値：ビジネス知の循環都市部スタートアップのノウハウが人材の移動を通じて地方企業に伝わり、地方企業の幅広い経験が人材に還元されます。

この双方向の知識循環により、地域を問わず質の高いビジネス経験を積める社会の実現に近づきます。

ビジョン：「ビジネス知の機会格差をなくす」

つなぐスタジオ株式会社は、このグロースサークルを通じて、「ビジネス知の機会格差をなくす」というビジョンを実現してまいります。

生まれ育った地域や働く場所の選択によって、アクセスできるビジネスノウハウや成長機会に差が生まれる現状を変える。マーケティング支援で地方企業の成長を支援し、人材支援で地方と都市部の人材交流を促進する。この両輪の取り組みにより、地域を問わず誰もが質の高いビジネス経験を積み、成長できる社会を目指します。

つなぐスタジオ株式会社について

「ビジネス知の機会格差をなくす」をビジョンに掲げ、地方企業向けのマーケティング代理事業および人材紹介事業を行っています。

- 会社名: つなぐスタジオ株式会社- 所在地: 東京都世田谷区太子堂4丁目18-15 マガザン三軒茶屋2・3F-3- 代表者: 代表取締役 佐久間一己- 設立: 2025年9月- 事業内容: 地方企業向けマーケティング支援、人材紹介事業（厚生労働大臣 許可番号 18-ユ-300125）- 会社ホームページ: https://tsunagu-studio.co.jp/- ローカルグローススタジオ(マーケティング代理事業): https://lgstudio.jp/- タレントグローススタジオ(人材紹介事業): https://talent.lgstudio.jp/- ポッドキャスト「マーケティングの【気になる】解説 ローカルグロースラジオ」:- - Sportify(https://open.spotify.com/show/4kmoPS6JnHrv6gYWurZz5P)- - Apple Podcasts(https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE-%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B-%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA/id1857531671)- - Amazon Music(https://music.amazon.co.jp/podcasts/ec2da539-15b4-4664-ac3b-ba56db3942c8/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%80%90%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%91%E8%A7%A3%E8%AA%AC-%EF%BD%9E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%EF%BD%9E)- - YouTube(https://www.youtube.com/@local-growth-radio/)