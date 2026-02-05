無料なのに『有料診断レベル』を超える--『新・77′s Check!!』提供開始自社ホームページだけでなく、『制作会社のレベル』まで77項目で可視化

株式会社ガーディアン

株式会社ガーディアン（本社：東京都中央区京橋3-9-5／代表取締役社長：青山裕一）は、日本全国の中小企業経営者・個人事業主を対象に、無料ホームページ診断サービス『新・77's Check!!』の提供を開始いたします。

本診断は、従来の「見た目・流行・制作側の自己満足」に偏りがちなホームページ診断とは一線を画し、「集客」「問い合わせ」「売上」につながる『勝てる資格』が備わっているかを77項目・7カテゴリーで検証します。

さらに本診断の最大の特徴は、自社ホームページの診断を通じて、そのサイトを制作・運用している『ホームページ制作会社のレベル』まで浮き彫りにする点にあります。

診断結果レポートは、現在依頼している制作会社にそのまま渡して「修正対応を依頼できる資料」として設計されています。

■ 診断の申込から結果受領まで

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_1_fcb6a8e1c9225ee95459b532eeb13a3c.jpg?v=202602050421 ]

※申込に必要な情報はURLのみ。複雑なヒアリングや事前打ち合わせは不要です。

■ 開発背景：「高額な費用を払ったのに成果が出ない」

--その原因は誰にあるのか

中小企業経営者から最も多く寄せられる悩みがあります。

「ホームページを作ったのに、問い合わせが来ない」 「高額な制作費を払ったのに、売上につながらない」

26年間で約7,000サイトを直接手がけ、現在72,765サイトを運用する代表の青山裕一は、この悩みの原因を明確に指摘します。

「原因は2つしかありません。ホームページ自体に『勝てる資格』がないか、制作会社が『勝てるホームページを作る能力』を持っていないか、です」

しかし、経営者にとって最大の問題は、どちらが原因なのか判断できないことでした。

・制作会社は「御社の商品力の問題です」と言う

・自社では「制作会社の技術不足では？」と疑う

・客観的な判断材料がない

・何をどう直せばいいか、制作会社に具体的に指示できない

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、この「判断できない問題」と「指示できない問題」を同時に解決するために開発されました。

■『新・77's Check!!』とは

自社ホームページの品質と、制作会社の技術・知識レベルを同時に可視化する、業界初の無料診断サービスです。

■ 最大の差別的優位性１.：診断結果が「制作会社への修正依頼書」になる

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_2_949975f1cea8aeace135a287dc402fa2.jpg?v=202602050421 ]

従来の診断の問題点

多くのホームページ診断は、「ここが悪い」と指摘するだけで終わります。

経営者は診断結果を受け取っても、制作会社に何をどう直してもらえばいいか分からず、結局そのまま放置してしまうケースが大半でした。

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』の解決策

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』の診断結果レポートは、制作会社にそのまま渡して「これを直してください」と依頼できる資料として設計されています。

【診断結果レポートに含まれる内容】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_3_36d4fa3cdd8d36f1a13a26b952f9f302.jpg?v=202602050421 ]

【活用イメージ】

Before（従来）

経営者：「ホームページ、なんか遅い気がするんですけど…」 制作会社：「そうですか？特に問題ないと思いますが…」 → 具体的な改善が進まない

After（新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)活用後）

経営者：「この診断結果を見てください。Core Web Vitalsが不合格で、LCPが4.2秒かかっています。レポートに書いてある通り、画像の最適化とキャッシュ設定をお願いします」 制作会社：「…承知しました」 → 具体的な指示により、確実に改善が進む

■ 最大の差別的優位性２.：「制作会社のレベル」が分かる理由

なぜ、自社サイトの診断で「制作会社のレベル」まで分かるのか？

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』の77項目には、「プロの制作会社なら当然対応しているべき項目」が多数含まれています。

これらの項目がNGであるということは、制作会社が--

・知識がない（そもそも知らない）

・手を抜いている（知っているがやっていない）

・技術力がない（やりたくてもできない）

のいずれかであることを意味します。

【制作会社のレベルが分かる診断項目の例】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_4_5557f418fa142b675b52998f3fc7c178.jpg?v=202602050421 ]

【診断結果の読み解き方】

■ こんな経営者の悩みを解決します

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_5_4ce1da99ae633b8e4dc2a46b0821838a.jpg?v=202602050421 ]

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、以下のような悩みを持つ経営者に最適です。

【悩み１.】制作会社に何を直してもらえばいいか分からない

「問題があるのは分かるが、具体的に何をどう指示すればいいか分からない」

→ 診断結果レポートをそのまま渡すだけで、具体的な修正依頼が可能

【悩み２.】今の制作会社で大丈夫なのか分からない

「毎月保守費用を払っているが、本当にちゃんとやってくれているのか見えない」

→ 77項目の診断結果で、制作会社の対応状況を客観的に可視化

【悩み３.】高額な費用を払ったのに成果が出ない

「200万円かけてリニューアルしたのに、問い合わせが増えない」

→ 「勝てる資格」を持つ設計になっているか、77項目で検証

【悩み４.】制作会社を変えるべきか判断材料がない

「不満はあるが、他社に変えても同じかもしれない」

→ 現在の制作会社のレベルを数値化し、変更判断の根拠を提供

【悩み５.】新しい制作会社を選ぶ基準がない

「どの制作会社に頼めばいいか分からない」

→ 候補の制作会社の実績サイトを診断し、技術力を比較可能

■ 他社診断との決定的な違い（比較表

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_6_1c1953cbff9d441cd3efbca8e99fac48.jpg?v=202602050421 ]

※「制作会社への修正依頼書として使える」のは、業界で『新・77's Check!!』だけです

■ 5つの差別的優位性

優位性１.：診断結果が「制作会社への修正依頼書」になる【業界唯一】

診断結果レポートには、問題点だけでなく具体的な修正方法（処方箋）まで記載。制作会社にそのまま渡して「これを直してください」と依頼できます。

優位性２.：制作会社のレベルまで可視化【業界唯一】

従来の診断は「自社サイトの問題点」を指摘するだけでした。『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、その問題点が「制作会社の能力不足」に起因するのかまで明らかにします。

優位性３.：「77項目」×「合否がブレない」--診断の再現性

77項目それぞれに「検査方法」「OK/NG基準」「処方箋」を持たせ、誰が診断しても同一の客観的結果を提供します。

優位性４.：申込は45秒、結果は電子データでお届け

URLを入力するだけで申込完了。複雑なヒアリングや事前打ち合わせは不要です。診断結果は電子データ（PDF等）で送信するため、制作会社への転送も簡単です。

優位性５.：判断軸が『成果側』にある

ガーディアンが定義する品質は、「勝てる資格」を持っているかどうか。経営者にとっての本質--顧客獲得・問い合わせ増・売上に繋がる設計かどうかを問います。

■ 診断の7カテゴリー（77項目の内訳）

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、ホームページの「勝敗」を決定づける7つの領域を徹底検証します。

■「即時不合格」判定--一つでも該当すれば『勝てない』

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_7_3cd182caa2de0717083227025a1e422c.jpg?v=202602050421 ]

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、致命的問題を「INSTANT FAIL（即時不合格）」として明確に判定します。

これらの項目がNGの場合、制作会社の基礎的な技術力・知識に重大な疑問が生じます。

診断結果レポートを制作会社に渡し、最優先で修正を依頼してください。

【即時不合格となる項目例】

・HTTPS未対応（http://のまま(http://%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE)）

・主要ページが404/500エラー

・TLS証明書の期限切れ

・Mixed Content（httpとhttpsの混在）

・robots.txt / サイトマップ未設置

・重要ページのnoindex誤設定

・プライバシーポリシー未設置

・GA4タグ未設置

・CTA導線が存在しない

■ 72,765サイトの運用実績が生んだ診断基準

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』の診断基準は、ガーディアンが15年間で蓄積した72,765サイトの運用データから導き出されています。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_8_89f9f4ee3776884e170e7fba54eb65a3.jpg?v=202602050421 ]

この圧倒的な実績データに基づき、「勝っているサイト」と「負けているサイト」の違いを科学的に分析。その結果を77項目のチェックリストとして体系化しました。

■ 代表取締役社長・青山裕一 コメント

「私が26年間で最も多く聞いた経営者の悩みは、『成果が出ないのは、自社のせいなのか、制作会社のせいなのか分からない』というものでした。

そしてもう一つ、『何をどう直せばいいか分からないから、制作会社に指示できない』という声も非常に多かった。

『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』は、この2つの問いに明確な答えを出します。

診断結果レポートを見れば、御社のホームページに『勝てる資格』があるか、制作会社に『勝てるホームページを作る能力』があるかが一目で分かります。

そして、そのレポートをそのまま制作会社に渡せば、『これを直してください』という具体的な依頼ができます。

戦略には、穴があってはなりません。一つでも穴があれば、そこから敗北が始まります。

日本中の中小企業が、負けるべくして負ける時代を終わらせる--それが『新・77's Check!!(https://guardian.jpn.com/77s-check/)』に込めた使命です。」

■ ご利用方法

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_9_485cd12a0c74c93da15b51b66a9ae2d3.jpg?v=202602050421 ]

※ログイン不要、複雑なヒアリング不要 ※電子データなので、制作会社へのメール転送も簡単

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/20_10_99a1d1eaf150180db26867c13e2ebd3f.jpg?v=202602050421 ]

株式会社ガーディアン 広報担当 紀井斎（きい いつき）

TEL：03-6228-7875

E-mail：pr@guardian-inc.co.jp

URL：https://guardian.jpn.com/

新・77's Check!! ：https://guardian.jpn.com/77s-check/