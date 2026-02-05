【業界初】スタートアップ向けに設計された「マンスリー型セットアップオフィス」の本格的な提供を開始
タチヨリ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：甲賀太一）は、初期コスト0円・原状回復コスト0円、リーズナブルな価格設計、当月末払い相談可という条件で利用できる「マンスリー型セットアップオフィス」の本格的な提供を開始いたしました。本サービスは、これまでに短期利用実績を重ねてきた完全個室のセットアップオフィスを、月単位で提供する新しいオフィス形態です。完全個室の家具付きオフィスを、最も身軽に確保できる選択肢の提供を目指しています。
背景：存在していなかった“中間の選択肢”
従来、企業が選択できる家具付きオフィス（完全個室）の選択肢は大きく3つに限られていました。
主な選択肢は以下の3つです。
1.数年契約縛り・初期費用・原状回復費用が発生する「セットアップオフィス」
2.人数が増えるたびに割高感が増すシェアオフィスの完全個室
3.時間・月単位で利用する従来の「貸し会議室」
しかし、企業側には次のようなニーズが顕在化しています。
1.数ヶ月だけ使いたい
2.プロジェクト単位で拠点を持ちたい
3.資金繰りを圧迫せずにオフィスを確保したい
といったニーズに対して、適した選択肢はほとんど存在していませんでした。
短期利用可能な完全個室を確保しようとすると、従来の貸し会議室を長期利用する場合、6名程度の利用であっても最低月額100万円強に達するケースも見られました。
創業者の実体験から生まれたサービス
本サービスは、代表の甲賀自身がスタートアップ創業者として、資金繰りやオフィス移転に直面してきた経験から着想を得たものです。
数年契約が前提のセットアップオフィスでは機動性の確保が難しい。一方、従来の貸し会議室では高額な費用となり利用が難しい。
こうした「中間の選択肢が存在しない」という構造的な問題を解決するため、月単位で利用できるリーズナブルな完全個室オフィスとして、本サービスの提供を開始しました。
創業者の活動実績
代表の甲賀は、スタートアップ経営者としての経験をもとに、不動産業界の構造的な課題について発信を続けています。
2024年9月より不動産業界紙「週刊不動産経営」にてコラムを執筆しており、現在までに第18回の掲載実績があります。ビルオーナーからも「業界全体への問題提起として有意義」といった反響が寄せられています。
また、経済産業省などが後援する「不動産ソリューションフェア2025」に講師として登壇するなど、従来の不動産業界の枠にとらわれない視点から、空室活用や新しいオフィスの在り方について提言を行っています。
「マンスリー型セットアップオフィス」とは
タチヨリが提供する「マンスリー型セットアップオフィス」は、
月単位で手軽に利用できる、完全個室の家具付きオフィスという
新しいカテゴリのオフィス形態です。
主な特徴
・初期コスト0円
・原状回復コスト0円
・リーズナブルな価格設計
・当月末払い相談可
・完全個室
・家具付き
・Wi-Fi完備
・月単位で利用可能
・デジタルサインによる契約対応
リーズナブルな価格設計（事例）
例えば、東京都千代田区神田の物件では、
・月額利用料：21.5万円（税抜）
・利用人数目安：10名
・完全個室・家具付き
という条件で提供しており、
スタートアップや成長企業にとって現実的な価格帯での拠点確保を可能にしています。
また、従来の月単位で利用する貸し会議室と比較して、約6分の1の価格で提供した実績もあります。
サービス提供実績
本サービスは、既に短期利用の実績があり、3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月、さらに12ヶ月からの再契約といった形での利用が行われています。
また、東京のビジネスエリアでは、5名～50名規模のセットアップオフィスを提供するなど、一定規模の拠点にも対応しています。
さらに、複数のビルオーナーと連携し、空室区画のセットアップオフィス化を進めています。
従来の家具付きオフィスとの主な違い
セットアップオフィス
・契約期間：2～3年
・初期費用：数百万円規模
・原状回復コスト：あり
シェアオフィスの完全個室
・契約期間：1～3年
・月額利用料：人数増加に伴い総額が高額になりやすい
・広さ：共用部中心の設計のため、個室が狭いケースもある
従来の貸し会議室
・利用単位：時間単位又は月単位
・月単位利用でも高額になるケースもある
・価格体系が分かりにくい場合もある
マンスリー型セットアップオフィス（タチヨリ）
・契約期間：月単位
・初期コスト：0円
・原状回復コスト：0円
・価格：リーズナブル
・完全個室のオフィスとして利用可能
スタートアップにとって「時間は大きな経営コスト」
スタートアップにとって、拠点選びに時間を費やすこと自体が大きな経営コストとなります。
物件探し、内装工事、契約交渉などに数ヶ月を要する従来型のオフィスでは、
事業機会を逃す可能性もあります。
タチヨリは、「オフィスを探す時間を最小化し、事業に集中できる環境を提供する」
ことを目指し、明朗な料金体系とリーズナブルな完全個室オフィスを提供しています。
スタンダード型セットアップオフィスも提供
タチヨリでは、月単位利用の「マンスリー型」に加え、12ヶ月の利用を前提とした「スタンダード型セットアップオフィス」も提供しています（再契約の相談可）
企業の成長段階に応じて、短期・中期の拠点を柔軟に選択できる仕組みを構築しています。
今後の展開：全国主要都市へ展開
タチヨリは現在、東京都心部を中心にサービス提供を行っていますが、今後は
・大阪
・名古屋
・福岡
・札幌
・仙台
などの主要都市を含め、本格的な拡大を進めていく予定です。
「東京で最も身軽に完全個室を得られる選択肢」を起点に、
全国のスタートアップや成長企業が柔軟に拠点を持てるインフラの構築を目指します。
Vision / Mission
Vision
スタートアップ支援を通じ、再び日本に活気を。
Mission
セットアップオフィスを、もっと身軽に。
会社概要
会社名：タチヨリ株式会社
代表者：代表取締役CEO 甲賀 太一
所在地：東京都新宿区
設立：2020年1月
事業内容：セットアップオフィスの企画・開発・運営・集客
コーポレートサイト：https://www.tachiyori.com/
本件に関するお問い合わせ先
タチヨリ株式会社
お問い合わせフォーム：https://www.tachiyori.com/contact
注記
「業界初」とは、弊社調べ（2026年1月時点）において、以下の条件を満たす、
月単位利用可能な完全個室の家具付きオフィスサービスとしての位置付けを指します。
・初期コスト0円
・原状回復コスト0円
・リーズナブルな価格設計
（従来の月単位貸し会議室と比較して約6分の1の価格で提供した実績あり）
・当月末払い相談可