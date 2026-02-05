ゴルフ会員権の新しい売買市場「J.G-EX」2026年2月27日正式リリース決定！2026年1月20日より事前登録受付開始中。無料AI査定件数200回突破！
2026年2月吉日
株式会社トーショー（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：表野 宣威）は、ゴルフ会員権取引における「価格の見えにくさ」と「手続き・信用不安」を同時に解消することを目的に無料AI査定・C2C売買・オークション機能を統合したプラットフォーム『J.G-EX（JAPAN GOLF EXCHANGE）』を
2026年2月27日（予定）に正式リリースします。また、会員の高齢化に伴う相続・資産整理の集中
（いわゆる“2030年問題”）に備え、会員権が必要な人へ円滑に引き継がれる市場づくりを推進します。J.G-EX会員権取引を“成立させる”ための安全設計を実装します。
代表コメント
このたび、ゴルフ会員権取引の「価格が見えない」「手続きが不安」「安心して売買できない」
「会員権が売りづらい」といった課題を解決するために、J.G-EX（JAPAN GOLF EXCHANGE）
を立ち上げました。
会員の高齢化に伴う相続・名義変更・資産整理が今後さらに集中する“2030年問題”に向けて、会員権が必要な人へ円滑に引き継がれる仕組みが必要です。
J.G-EXは、無料AI査定による相場の見える化に加え、eKYC（本人確認）・エスクロー決済・出品前の事前確認・委任状取得を標準化し、取引が『成立する』ための安全設計を提供します。
まずは先行登録から、ぜひご参加ください。
株式会社トーショー 代表取締役 表野 宣威
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lE_i9nueaTw ]
http://www.youtube.com/@japan.golf-Exchange
本リリースのポイント（要点）
・ 無料AI査定＋C2C売買＋オークションを統合し、相場の見える化と売買成立を後押し（全国対応）
・ “2030年問題”（相続・整理ニーズの集中）を見据え、承継と流通を支える取引インフラを整備
・ eKYC／反社チェック＋エスクロー決済で、個人間取引の本人性・支払いリスクを低減
・ 出品前の事前確認＋委任状取得により「名義書換できない」「手続きが進まない」を極小化する設計
・ LP： https://japan-golf.exchange/lp （先行登録・詳細）
・Instagram：https://www.instagram.com/j.g_ex_official
背景：ゴルフ会員権取引の課題
ゴルフ会員権は資産性を持つ一方で、情報の非対称性や手続きの煩雑さにより、売りたい人・買いたい人の双方が動きにくい状況が続いてきました。特に会員の高齢化や相続・整理ニーズの増加、ゴルフ場設備の老朽化と運営負担、そして“売りたいのに売れない／買いたいのに怖い”という心理的障壁が、
流通（流動性）を下げる要因となっています。
J.G-EXは、こうした課題に対して「価格の透明化」と「取引の安全設計」を両立させるプラットフォームとしてAIとデジタル手続き、決済保護を統合し、取引が成立しやすい環境の整備を目指します。
“2030年問題”の位置づけ（会員権の承継と流動性）
当社では、会員の高齢化に伴う「相続・生前整理・名義変更」の増加が同時期に進むことで、会員権の承継・売却ニーズが一気に高まる一方、従来の手続き負担や情報の不透明さがボトルネックとなり、流通が滞るリスクを“2030年問題”として捉えています。
J.G-EXは、相場の見える化（無料AI査定）と、取引成立の安全設計（eKYC／エスクロー／事前確認／委任状）を標準化することで、会員権が必要な人へ円滑に引き継がれる市場づくりを推進します。
解決：J.G-EXが実装する「成立に必要な4点セット」
J.G-EXは、会員権取引における不確実性を減らし、取引成立率を高めるために以下の4点を標準実装します。
１. eKYC（本人確認）・反社チェックで「相手が誰か」を明確に
取引当事者の本人性を担保し、なりすまし・虚偽申告リスクを低減します。反社チェック等の運用により、トラブル予防とコンプライアンス強化を図ります。
２. エスクロー決済で「支払いの不安」を抑える
代金の支払いと取引進行を連動させ、支払い未了・返金トラブル等のリスクを低減します。安心して売買を進められる決済基盤を提供します。
３. 出品前の事前確認で「名義書換できない」を極小化
出品時点で、年会費未納の有無、名義書換条件、必要書類、手続き可否等を可能な範囲で事前確認し、成立後の手戻りを減らします。
４. 売主の委任状取得で「手続きの正当性」を強化
ゴルフ場への確認・手続き代行に必要な範囲で委任状を取得し、問い合わせや書類確認の正当性を担保します。
サービス概要
サービス名 : J.G-EX（JAPAN GOLF EXCHANGE）
提供内容
ゴルフ会員権の無料AI査定／C2C売買／オークション／eKYC（本人確認）／反社チェック／エスクロー決済／書類・手続き支援（委任状取得・名義変更サポート等）
対応エリア : 全国
LP : https://japan-golf.exchange
無料会員登録：無料AI査定 2026年1月20日先行リリース
正式リリース : 2026年2月27日（予定）
今後の展開
・ AI査定の精度向上とデータ拡充（相場の見える化を継続強化）
・ 取引フローの標準化（必要書類・手続きガイド、進捗可視化）
・ ゴルフ場・関連事業者との連携拡大（運用負担に配慮した手続き設計を推進）
会社概要
会社名 : 株式会社トーショー
所在地 : 神奈川県藤沢市朝日町19-1
代表者 : 代表取締役 表野 宣威
事業 : ゴルフ会員権取引プラットフォーム「J.G-EX」の企画・運営
