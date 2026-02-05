マルゲリータMサイズ半額740円、Lサイズは500円OFF 1,480円｜3店舗同時開催
有限会社ナチュラルスマイル（本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）が運営するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」は、中山本店が昨年2025年2月14日にオープンしてから1周年を迎えることを記念し、毎月8・9・0のつく日に通常3日間限定で開催している恒例企画「スマイルピザday!!」を、期間を延長して開催いたします。開催期間は2026年2月6日（金）から2月15日（日）までの10日間。本企画は、中山本店・武岡店・伊集院店の3店舗同時開催となります。
スマイルピザday!! 概要
開催期間：2026年2月6日（金）～2月15日（日）
利用方法（全キャンペーン共通）：モバイルオーダー、LINEクーポン
※各店のLINEクーポンおよびモバイルオーダーは、公式ホームページからご利用いただけます。店頭注文の場合は、LINEクーポンのご提示で対応いたします。
マルゲリータ特別価格
マルゲリータ
バジルの爽やかさと完熟トマト、モッツァレラの王道ハーモニー。
特製ポモドーロ（完熟トマト、ガーリックオイル）／パルメザン／モッツァレラチーズ／バジルソース／ミックスチーズ
Mサイズ：通常価格（税抜）1,480円 → 割引価格（税抜）740円（半額）
Lサイズ：通常価格（税抜）1,980円 → 割引価格（税抜）1,480円（500円OFF）
マルゲリータ以外にも、2月末までお得にお楽しみいただける商品をご用意しています。
北海道ポテトの特別価格をはじめ、冬の特別価格対象商品やLサイズフェアなど、期間限定のお得なメニューをぜひこの機会にご利用ください。
【北海道ポテトMサイズ半額740円】
北海道ポテト
ベーコンの香ばしさとポテトの甘みで、ボリュームも満足の人気ピザ。
トッピングトマトソース／オニオン／ポテト／ベーコン／ミックスチーズ
Mサイズ：通常価格（税抜）1,480円 → 割引価格（税抜）740円
Lサイズ：通常価格（税抜）1,980円 → 割引価格（税抜）1,480円
【冬の特別価格】2月末まで
おもちと明太子：M 通常1,380円 → 割引1,180円／L 通常1,880円 → 割引1,580円
サラミ＆ソーセージ：M 通常1,480円 → 割引1,280円／L 通常1,980円 → 割引1,680円
照焼チキンスマイル：M 通常1,480円 → 割引1,280円／L 通常1,980円 → 割引1,680円
鶏ハラミの炭火焼き：M 通常1,580円 → 割引1,380円／L 通常2,080円 → 割引1,780円
スマイルチキン4：M 通常1,680円 → 割引1,480円／L 通常2,380円 → 割引2,080円
えびえびサーモン：M 通常1,780円 → 割引1,580円／L 通常2,480円 → 割引2,180円
エビとイカのペスカトーレ：M 通常1,980円 → 割引1,680円／L 通常2,480円 → 割引1,980円
シーフードクイーン：M 通常1,980円 → 割引1,680円／L 通常2,480円 → 割引1,980円
【Lサイズフェア】5品（2月末まで）
たっぷりコーンマヨ：L 通常1,780円 → 割引1,280円
バーベキュー：L 通常1,980円 → 割引1,480円
クアトロフォルマッジ：L 通常2,180円 → 割引1,680円
タコ・イカ・アサリのホワイトソース：L 通常2,480円 → 割引1,980円
マルゲリータ・ビアンカ：L 通常2,480円 → 割引1,980円
価格・税率について
※表示価格は税抜です。割引後の価格に軽減税率8％を適用しています。
※ 2026年2月28日（土）まで の割引価格です
※いずれもLINEクーポン／モバイルオーダー適用時の価格
実施店舗（全3店舗）
ナチュラルスマイルピザ 中山本店
鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8／TEL：099-263-5777
中山本店モバイルオーダー :
https://takeout.order.airregi.jp/d1205786
ナチュラルスマイルピザ 武岡店
鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7／TEL：099-284-8776
武岡店モバイルオーダー :
https://takeout.order.airregi.jp/14b8f7b6
ナチュラルスマイルピザ 伊集院店
鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13／TEL：099-202-3517
伊集院店モバイルオーダー :
https://takeout.order.airregi.jp/fdcaeb63
※ピザテイクアウト専門店
※各店のLINEクーポン・モバイルオーダーは公式ホームページからご利用いただけます
★ 通常のスマイルピザday!! も毎月開催中 ★
ナチュラルスマイルピザでは、
毎月 8日・9日・10日・18日・19日・20日・28日・29日・30日 に
通常の「スマイルピザday!!」を開催しています。
本おしらせでご紹介している
2月6日～15日のスマイルピザday!!（拡大開催） は、
中山本店1周年を記念した【特別期間】となります。
LINE友だち追加 :
https://lin.ee/5N99vdp
ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :
https://naturalsmilepizza.com/