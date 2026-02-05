【桐蔭横浜大学】神奈川県と「連携と協力に関する協定」を締結

学校法人桐蔭学園

桐蔭横浜大学と神奈川県は「神奈川県の将来を担う人材の育成」、「スポーツ指導者育成に関する取組」、「未病改善に関すること」など、社会的課題の解決等に資するため、本日「連携と協力に関する協定」を締結しました。

（写真左から）桐蔭横浜大学学長 森 朋子 ／ 神奈川県知事 黒岩 祐治

■連携して取り組む主な事業分野

(1) 神奈川県の将来を担う人材の育成

共生社会の実現に向けた取組の普及啓発や若年層への主権者意識の醸成を目 指した選挙啓発などに関する大学への出前授業等、明日の神奈川県を担う人材育成を目的とした神奈川県職員等による授業を実施します。

(2) スポーツ指導者育成に関する取組

地域部活動指導者資格認定プログラム事業等を通して、指導者育成等の部活動の地域移行を推進していくための取組を実施します。

(3) 未病改善に関すること

高齢化が進む県営団地を、だれもが安心していきいきと生活できる健康団地へ再生するため、学生と入居者が交流しながら健康づくりを行うなど、未病改善に関する取組を実施します。

お問合せ

【代 表 者】学長 森 朋子

【所 在 地】神奈川県横浜市青葉区鉄町1614番地

【事業内容】4年制大学教育機関

【公式サイト】https://toin.ac.jp/univ/

【本件に関するお問合せ】 TEL: 045-972-5881 Email: tu-gaku@toin.ac.jp