中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝大介、以下、船井総合研究所）は、経済産業省 中国経済産業局が主催する「令和7年度中小企業地域経済政策推進事業（地域未来牽引企業・100億宣言企業の右腕人材の状況調査・育成事業）」の運営を担い、鳥取県（米子市）および広島県にて次世代の経営幹部を育成する集中合宿プログラムを開催いたします。

1.本プログラム実施の背景

地域経済において中心的な役割を果たす「地域未来牽引企業」や、売上高100億円を目指す「100億宣言企業」がさらなる成長を遂げるためには、経営者の想いを共有し、事業を強力に推進する「右腕人材」の育成が不可欠です 。創業期を過ぎた企業の飛躍的な成長には、経営者と並走しながらも、時には率直に意見を交わせる経営幹部の存在が社内体制強化の鍵となります 。 本事業は、こうした「右腕人材」の現状を調査して望まれる人材像を明確にするとともに 、地域企業の持続的な成長を支えるキーパーソンとしてのマインドセットやスキルを磨く場を提供することを目的としています。

2.本プログラムの特長

2日間の集中合宿形式で実施される実践的な育成カリキュラムです。

・ビジョン設計と「社長への提言書」作成

自社の10年後のビジョン設計や自身の役割の再定義を行い、経営者視点に立った具体的な変革課題を「社長への提言書」としてまとめます。

・異業種交流による多角的な視点

業種の異なる参加者同士のディスカッションやフィードバックを通じ、社内では得られない新たな視点を取り入れ、リーダーとしての決意を固めます。

・専門知見による伴走支援

運営を担う船井総合研究所が持つコンサルティングの知見を活用、「事業」「人材/採用」「財務」の3つの観点から経営幹部に必須となる知識や手法を提供します。

3.本プログラムの概要

名称 ：右腕人材覚醒の2日間-未来の地図を描く集中合宿-

開催日程：【米子会場】2026年2月12日（木）・13日（金）

【広島会場】2026年2月19日（木）・20日（金）

会場 ：【米子会場】米子コンベンションセンター BIG SHIP 第5会議室

：【広島会場】サテライトキャンパス広島（広島県広島市中区大手町1丁目5-3）

対象 ：地域未来牽引企業または100億宣言企業の右腕人材およびその候補者

※経営者からの推薦を受け、2日間の全プログラムに出席できること

定員 ：【米子会場】15名 ／ 【広島会場】20名（1社1名限り、先着順）

参加費 ：無料（※懇親会費、交通費、宿泊費などは実費負担）

主催 ：経済産業省 中国経済産業局

運営 ：株式会社船井総合研究所

