ラメだけの不思議なマーカー！文字やイラストに塗るだけで簡単にラメ加工ができる『ラメコ』2月上旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、 透明のインクに色付きのラメが入った、文字やイラストに塗るだけで簡単にラメ加工ができるラメだけマーカー『LAMECO（ラメコ）』（3本セット・1,320円 税込）を、2026年2月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■きらめく透明ラメインクで簡単ラメ加工
文字やイラストに塗るだけで、手軽にラメ加工が楽しめるマーカーペン。色付きラメを配合した水性・透明インクを使用しているため、イラスト本来の色味を活かしながら、キラキラのラメをプラスできます。お気に入りのマーカーの上から重ねれば、オリジナルのラメラインに仕上げることができます。
■デコレーションしやすいマーカータイプ
『ラメコ』を使えば、手帳やメモ、カードデコレーションなどいつものイラストや文字をラメ加工で“高見え”させてくれます。ペン先はマーカータイプを採用。線を引いたり、面を塗ったりと、デコレーション用途にも使いやすい仕様です。
■単体使いでもきれいに発色する3色ラメセット
ゴールドラメ・シルバーラメ・ピンクラメの3色セット。ラメがキレイに発色するため、ラメコ単体で使っても存在感のある仕上がりに。重ね塗りはもちろん、1本だけでもかわいく使えるのが魅力です。
https://digitalpr.jp/table_img/2953/127812/127812_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
ラメだけマーカー『ラメコ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/251105053412/
