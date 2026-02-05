溶剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月29に「溶剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。溶剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
溶剤市場の概要
溶剤 市場に関する当社の調査レポートによると、溶剤 市場規模は 2035 年に約 458 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 溶剤 市場規模は約 302億米ドルとなっています。溶剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
当社の溶剤市場に関する分析によると、北米市場は建築用塗料への強い需要、安定した産業活動、そして様々な分野における高性能塗料へのニーズの高まりにより、著しい成長が見込まれています。さらに、米国とカナダにおける自動車と輸送機器産業の成長、および低VOC高固形分塗料への規制移行も、高度な溶剤への需要を押し上げています。
日本では、高度な製造エコシステムと様々な分野における高性能塗料への強い需要に支えられ、予測期間中に市場シェアの約25%を占めると予想されています。
溶剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/solvents-market/61438
溶剤に関する市場調査によると、廃棄物の削減と効率的なコスト削減を目的とした溶剤回収システムの導入拡大、および様々な用途に有用な高度な溶剤の開発への投資増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、規制圧力、持続可能性目標、そしてより安全な製剤に対する最終用途における嗜好の高まりを背景に、水系溶剤、低VOC溶剤、および水性溶剤への需要が増加していることから、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340990/images/bodyimage1】
溶剤市場セグメンテーションの傾向分析
溶剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、溶剤 の市場調査は、タイプ（化学）別、アプリケーション別、最終用途産業別、供給元別と地域別に分割されています。
溶剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-61438
溶剤市場はアプリケーション別に基づいて、塗料とコーティング剤、医薬品、接着剤とシーリング材、洗浄剤と脱脂剤、農薬に分割されています。これらのうち、塗料とコーティング剤分野は、製品の配合と性能において溶剤が重要な役割を果たすことから、2035年末までに28%という最大の市場シェアを占めると予測されています。建設と建築分野、自動車と工業用コーティング剤の急速な成長、そして保護コーティング剤や特殊コーティング剤への需要の高まりといった要因が、この分野の成長を支えています。
溶剤の地域市場の見通し
溶剤 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域の中で、アジア太平洋地域の市場は、インド、中国、韓国、日本における急速な都市化、産業拡大、建設および製造活動の増加により、予測期間中に最大のシェアである52.5%を占めると予想されています。
