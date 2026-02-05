CAGR3.1％で進化する体内投与技術-デジタルヘルスと融合する次世代埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス
埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス、または完全埋込型中心静脈ポート（TIAP）（以下「ポート」と略す）は、人体内に長期間留置される注入装置であり、通常は皮下に埋め込まれる注入ポート本体（以下「ポート本体」）とカテーテルの2つの部分で構成される。一部の製品には独立した接続部品が付属している。ポート本体および接続部品は皮下に埋め込まれ、カテーテルは静脈、動脈、腹腔内、または脊柱管内（くも膜下／硬膜外）などに挿入可能であり、患者に長期的な体内輸液ルートを確保することができる。ポート本体の穿刺座に皮膚越しに繰り返し穿刺することで、薬剤を注入したり体液を吸引したりすることが可能であり、化学療法、栄養補助、その他反復的な注入・吸引を必要とする臨床用途に適している。
静脈内に埋込型ポートを設置した後は、4週間ごとのメンテナンスのみで済み、使用期間は最長で数年にわたることも可能である。これにより、治療の安全性および患者の生活の質が最大限に向上し、輸液による日常生活への支障が軽減される。
埋め込み型ドラッグデリバリーデバイスは、医療分野において慢性疾患や長期治療を必要とする患者のQOL（生活の質）を大きく向上させる技術として注目されている。特にがん治療、慢性疼痛管理、内分泌疾患、栄養補助などの分野で需要が高まっており、従来の経口投与や静脈注射と比較して、安定的かつ継続的な薬剤投与を可能にする点がその最大の特長である。また、皮下に完全に埋め込まれることで外部からの感染リスクを低減し、患者の通院頻度を減らせるなど、安全性と利便性の両立が図られている。
現在の市場動向として、少子高齢化の進行や慢性疾患の増加が背景にあり、長期的な治療管理を可能とする埋め込み型デバイスへの需要が年々高まっている。さらに、バイオ医薬品や分子標的薬など、高精度で制御された薬剤投与が求められるケースが増加しており、それに伴いデバイスの高度化や多様化が進行している。近年では、ポート本体の小型化・多機能化、抗菌素材の採用、自動モニタリング機能の付加といった技術革新も相次いでおり、ユーザーのニーズに応える製品が次々と登場している。
この市場の成長を後押ししている主な要因には、医療現場における省人化と効率化の流れがある。看護師や医師の負担軽減、外来処置時間の短縮、患者の在宅治療支援といった目的で、病院のみならず介護施設や在宅医療分野でも導入が進んでいる。また、各国の医療制度における在宅療養推進政策や、再入院防止の取り組みも追い風となり、埋め込み型デバイスの価値が再評価されつつある。患者自身による自己管理の容易さも、今後の普及において大きな鍵を握る。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/143010/implantable-drug-delivery-devices）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバル埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス市場規模は6.82億米ドルに達すると予測されている。
図. 埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340965/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340965/images/bodyimage2】
図. 世界の埋め込み型ドラッグデリバリーデバイス市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
