一人美容室はアリ？ナシ？お客100人に聞いた率直なイメージと本音
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に「一人美容室に対する率直な意見・イメージ」についてアンケート調査を実施しました。その結果、好意的な印象が多数派である一方、約4割が不安を感じていることが分かりました。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の男女
回答数：100名
調査期間：2026年2月2日～2026年2月4日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15356
■ Q. 一人美容室の「良さ」だと思う点は？
・最初から最後まで同じ人が担当してくれる: 40%
・静かで落ち着いた空間: 19%
・要望をじっくり聞いてもらえそう: 17%
・担当者がコロコロ変わらない安心感: 11%
・他のお客が少なくリラックスできそう: 10%
・特に良いと思わない: 3%
■ Q. 一人美容室に対して不安を感じますか？
・全く感じない: 21%
・あまり感じない: 41%
・少し感じる: 36%
・とても感じる: 2%
■ Q. 不安に感じる理由は何ですか？
・特に不安はない: 32%
・予約が取りにくそう: 28%
・忙しくて雑にならないか心配: 11%
・待ち時間が長そう: 10%
・異性だと不安: 8%
・体調不良や急な休みが不安 : 6%
・話し相手がいないと気まずそう: 5%
■ 一人美容室に対する率直な意見・イメージは？
《不安を全く感じない・あまり感じない》
・他のお客さんに話の内容を聞かれなかったり、丁寧に施術してくれるところが多いので、料金はお高めですがよく利用します。（20代／女性／神奈川県／専業主婦）
・周りに他の人がいないと緊張せず落ち着いていられる（20代／男性／神奈川県／正社員）
・一人美容室は、担当者が変わらないため要望や好みをしっかり把握してもらえそうで、安心感があると感じています。また、他のお客さんが少ない分、静かな環境で落ち着いて過ごせる点も魅力だと思います。一方で、美容師の方が一人で運営しているため、急な体調不良や休業時の対応がどうなるのかは少し不安に感じます。総合的には、騒がしい空間が苦手な人や、じっくり相談しながら施術を受けたい人に向いている美容室だという印象です。（30代／女性／愛知県／正社員）
・近所に一人美容室らしきところがあり、気になっていました。馴染みの方ばかりなのかと思い、なかなか勇気が出ずに行ったことはありません。もし行ってみて美容師さんとの相性が良かったら気楽に通えるのかなと思います。（30代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・一人美容室はこれまで数軒行ったことがありますが、いずれも特に不都合はなかったように思います。逆に他のお客さんがいないことが多いので貸し切りっぽくて贅沢な感じがします。（40代／女性／鳥取県／自営業、自由業）
・カットそのものと言うよりもトータルで楽しめるようなリラックス空間だと思います。何かにこだわりがある方がやっている印象が強いため、店内のイメージも凝ったものが多い。（40代／男性／東京都／正社員）
・現在一人美容室に通っています。（10年程度）カット技術が信用できることが自分にとって大事だったので、一人美容室であることは気になりませんでした。異性で話すことが無い時もありますが、店の内装や雰囲気で自分と感覚が合うと勝手に思っているので沈黙もあまり気になりません。予約は取りにくい時がある点だけがデメリットです。（50代／女性／和歌山県／専業主婦）
