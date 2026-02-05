Windows Server 2025／.NET 10対応帳票ツールリリース
帳票開発ツール「シーオーリポーツ」の開発・販売を行っている、株式会社エイチ・オー・エス(名古屋市、代表取締役 浅野博司、以下、エイチ・オー・エス)は、Windows Server 2025／.NET 10に対応した帳票ツール「シーオーリポーツ for .NET Ver.4」「帳票クリエータ Ver.5 for .NET」を2月5日にリリースいたしました。
「シーオーリポーツ」は、帳票レイアウトの作成から帳票の生成、印刷、プレビューを行うことのできる帳票開発ツールです。帳票レイアウトを作成するための「フォームエディタ」、各種プログラム言語から利用するための「描画モジュール」、シーオーリポーツドキュメントをプレビュー・印刷するための「ビュアー」及び「ビューコントロール」を提供しています。
「帳票クリエータ」は、帳票アプリケーションを効率よく開発するための支援ツールです。帳票のフォームを作成するための「フォームエディタ」、帳票の出力定義を設定するための「マッピングツール」、実際に帳票を出力するための「描画ライブラリ」 および 帳票を画面で閲覧するための専用ビュアーを提供しています。また、ローコードで帳票出力が行えるように、コマンドラインやWEB APIのインタフェースも提供しています。
今回、「シーオーリポーツ for .NET Ver.4」「帳票クリエータ Ver.5 for .NET」の両製品において、Windows Server 2025と .NET 10に対応しました。最新のOSおよびフレームワークにおいて安心してご利用いただけるようになりました。
■ Windows Server 2025に対応
・最新のWindows Server OSであるWindows Server 2025に対応
■ .NET 10に対応（Windows限定）
・最新の .NET環境である .NET 10に対応
・従来の .NET Frameworkにも対応
＜製品詳細情報＞
シーオーリポーツ for .NET Ver.4 ： https://www.hos.co.jp/package/cr/dotnet4/
帳票クリエータ Ver.5 for .NET ： https://www.hos.co.jp/package/dc/dotnet5/
シーオーリポーツ for .NET Ver.4の体験版は、当社サイトにて公開中です。
帳票クリエータ Ver.5 for .NETの体験版は、当社サイトにて公開中です。
なお、シーオーリポーツ for .NET Ver.4、帳票クリエータ Ver.5 for .NETは、いずれもオンライン納品形態の製品となります。このため、最短でご発注いただいた当日から「シーオーリポーツ」製品をご利用いただくことが可能です。
＜ エイチ・オー・エスURL ＞
https://www.hos.co.jp/
エイチ・オー・エスについて
1988年12月設立。1995年3月Windows用帳票開発ツール「シーオーリポーツ」を発表。その後、31年間に渡り、国産帳票ツール「シーオーリポーツ」ブランドを開発、販売している。
「シーオーリポーツ」ブランドは、帳票機能を実現するミドルウェア。ランタイムを除く出荷ライセンスは、累計30,000本超の販売実績があり、品質と機能に厳しい金融、生損保、医療、自治体、官公庁などのお客様に長年に渡り利用されている。また、医療、会計、BI、EDI等の分野の著名パッケージ製品の帳票機能としても「シーオーリポーツ」ブランドが採用されている。
配信元企業：株式会社エイチ・オー・エス
