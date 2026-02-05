GRIFFY・東洋熱工業 スリーブ検査をiPad Pro1台で圧倒的に効率化するアプリケーション「SLEEVY」を開発 ～次世代デジタル検査ワークフローの構築を目指す～
株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役：入澤 拓也、以下「GRIFFY」）および東洋熱工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷口 昌伸、以下「東洋熱工業」）は、建築工事において設備配管の貫通孔を確保するために埋め込む筒状の管（スリーブ）の検査業務において、省力化と精度向上を実現するアプリケーション「SLEEVY（スリービー）」を共同開発いたしました。なお、本アプリケーションに関する技術は現在、特許出願中（出願番号：特願2026-004614）です。
「SLEEVY」は、iPad Pro 1台のみで検査業務を完結させ、生産性を圧倒的に向上させることを目指しております。現在、東洋熱工業が施工する現場での実証実験を進めており、2026年内の提供開始を予定しております。
また今後は、現場データの利便性と一貫性を追求するため、施工管理サービスとして業界大手である「SPIDER+」との連携なども検討しております。
この取り組みを通じて、図面管理から検査記録までをシームレスに接続するデジタル検査ワークフローの構築を目指します。現場管理者の業務負担を大幅に軽減するとともに、次世代のデジタル検査カルチャーの醸成に向け、強固な協力体制を構築してまいります。
■開発の背景
設備施工のプロセスにおける「スリーブ検査」は、品質維持のために避けて通れない必須の確認工程です。しかし、その実態は非常に高い業務負荷を伴うものであり、業界全体で外部委託が進んでいないことも重なって、施工管理者が本来注力すべき監理業務を圧迫する要因となってきました。
特にスリーブ検査は、構造躯体のコンクリート打設前に行う「墨出し検査」と、打設直前の限られた時間内に実施する「取り付け確認」の2段階で構成されます。全スリーブを対象とした全数検査であることに加え、広大な現場内での階層移動や、狭所・高所での反復作業を強いるため、身体的な負担と時間的ロスが大きな課題です。
また検査漏れによる手戻りが発生した場合には、多額のリカバリーコストや工期の遅延に直結することから、現場担当者は極めて強い時間的プレッシャーの中で作業を行っているのが現状です。
■概要：ARとクラウドで検査業務をワンストップで完結
「SLEEVY」は、AR技術とクラウドシステムを活用し、検査精度と効率を飛躍的に向上させます。
AR活用による検査の精度向上
BIMソフトからインポートしたスリーブデータを、実際の映像にARで重畳表示しながら、施工位置や取付状況を確認できます。これにより、現行の検尺ロッドを用いた計測や紙の図面確認、チェックシート記入といった一連の身体動作をタブレット操作に集約し、検査時間を短縮します。現地に書き出されたスリーブの墨（施工位置）が設計値とずれていないかをAR重畳表示によりチェックすることが可能です。
クラウドによる効率的な確認・承認フロー
アプリケーションとクラウドから構成されるシステムにより、「検査 > 写真データ管理 > 確認・承認」のプロセスがワンストップで完結します。これにより、紙のチェックシートをプリンターで印刷し、定例報告会などで押印承認を依頼していた従来の承認フローにかかる時間的なコストが圧縮されます。
■期待される効果：監理業務への集中とコスト適正化
「SLEEVY」の導入により、以下の効果が期待されます。
