健康優良企業「銀の認定」を取得

アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）*、メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、健康経営の推進を目的とした職場環境づくりや、従業員の健康保持・増進に向けた継続的な取り組みが評価され、2026年1月14日付で健康保険組合連合会東京連合会より【健康優良企業「銀の認定」】を取得いたしましたのでお知らせいたします。

* 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告、AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］

■健康優良企業「銀の認定」とは

健康優良企業「銀の認定」とは、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する「健康企業宣言」を掲げ、職場環境の改善に取り組み、一定の成果を上げた企業が「健康優良企業」として認定される制度です。

本認定は、健診受診率100％の実施、健診結果の活用、禁煙対策、運動・食生活改善、メンタルヘルス対応など、6カ月以上にわたる健康施策の実行が評価基準（80点以上）を満たした場合に認定されるものです。

■アウンコンサルティングの取り組み

当社は「従業員一人ひとりの健康こそが、企業成長の原動力である」という考えのもと、継続的かつ体系的な健康増進施策を推進してまいりました。

具体的には、定期健康診断の受診率100％を徹底する仕組みづくりに加え、毎月、健康づくりに関するテーマを発信する社内啓発プログラムの運用を通じて、従業員が日常的に健康を意識できる環境を整えています。

さらに、全従業員がいつでも利用できる心の健康相談窓口を設置し、身体だけでなくメンタル面からも従業員を支える体制を構築しています。

これらの取り組みにより、従業員が安心して働ける環境と、持続的に成長できる企業基盤の実現を目指しています。

■今後の展望

この度の銀の認定は一つの通過点であり、アウンコンサルティングは今後も健康経営をより高い水準へと進化させてまいります。また、従業員が心身ともに健やかに働ける環境を整えることが、企業の持続的な成長・社会への価値提供へ直結すると考え、これからも積極的に取り組みを推進してまいります。

プレスリリース本文中の各社サービス名称は、各社の登録商標または商標です。

本プレスリリースをご掲載される場合は、事前に当社までご連絡をお願いいたします。