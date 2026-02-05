世界最大級の美容医療国際学会「IMCAS World Congress 2026」にTCB理事長・寺西宏王医師が登壇

TCB東京中央美容外科

日本全国に102院（2026年2月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科(https://aoki-tsuyoshi.com/)（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の理事長 寺西宏王医師が、2026年1月29日(木)～1月31日(土)の日程でフランスのパリで開かれた世界最大級の美容医療国際学会「IMCAS World Congress 2026」に登壇し、ヒアルロン酸に関する最新の知見と解剖学に基づいた注入手技について講演をいたしました。

IMCAS World Congressは、美容医療・形成外科・皮膚科・アンチエイジング分野において世界最大規模を誇る国際学会であり、毎年100か国以上から数万人規模の医師・研究者・医療関係者が集結する、同分野における最高峰の学術プラットフォームです。

開催地であるParisは、世界の美容医療トレンドを発信する中心地としても知られています。

ー IMCAS World Congress 2026開催概要

日程：2026年1月29日（木）～2026年1月31日（土）

場所：Palais des Congres de Paris（フランス・パリ）

参加者数：21,764人

講演者数：1,145人

セッション数：225

出展数：402

公式サイト：https://www.imcas.com/en/imcas-world-congress-2026

ー 寺西宏王医師の登壇パート概要

日程：2026年1月29日（木）（Day1）17：00～18：00

プログラム名：YVOIRE(R) Symposium（Beginning Anew, Redefining Beauty）

セッションタイトル：Enhancing Harmony: Subtle Enhancement with YVOIRE(R)

本学会において、東京中央美容外科（TCB）理事長の寺西 宏王は、ヒアルロン酸治療の最新戦略と安全性向上に関する講演を実施しました。

本講演では、

- 解剖学的知見に基づいた安全性重視の注入設計- 合併症リスクを最小化するための臨床戦略- 東アジア人の顔貌特性を踏まえた審美的デザイン- 最小の注入で最大の効果を出す為の注入テクニック

といったテーマが取り上げられ、日常診療に直結する実践的かつ再現性の高い内容として、多くの参加者から高い関心が寄せられました。

講演後には、欧州・中東・アジア・北米の第一線で活躍する医師・研究者との間で活発な質疑応答・意見交換が行われ、日本発の美容医療に対する国際的評価と期待の高まりが示されました。

ー 世界の権威との意見交換を通じた国際的知見の共有

IMCAS World Congress 2026では、世界各国の形成外科医・皮膚科医・美容医療研究者との間で、国境を越えた専門的な意見交換が行われました。

TCBはこれらの国際的知見を積極的に取り入れ、日本国内の診療・教育・安全管理体制のさらなる高度化につなげてまいります。

ー 日本の美容医療を、世界基準へ

今回のIMCAS World Congress 2026への参加および講演を通じて、東京中央美容外科（TCB）は、

「日本の美容医療を世界水準で発信し、国際的に信頼される医療を提供する」という使命を改めて明確にしました。

今後もTCBは、国際学会での継続的な学術発信、世界のエビデンスと接続した臨床・教育体制の構築、安全性・倫理性を最優先とした美容医療の発展を通じて、日本の美容医療の価値向上に貢献してまいります。

寺西宏王（Hiroo Teranishi）

TCB東京中央美容外科 理事長

TCB梅田大阪駅前院 院長

https://aoki-tsuyoshi.com/doctor/teranishi

・Official SNS

Instagram（二重・クマ）：https://www.instagram.com/tcb_teranishi

Instagram（二重整形）：https://www.instagram.com/tcb_teranishi_shorei

TikTok（二重整形）：https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi

TikTok（クマ取り）：https://www.tiktok.com/@tcb_teranishi_kumatori

YouTube：https://www.youtube.com/@tcb_teranishi

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に102院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：102院（2026年2月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp