メイクしながら大人肌をケア。シワ改善×美白※1を1本でかなえる薬用BBクリーム「ONE プレシャス リンクルホワイトBBクリーム」新発売

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲充）は、大人女性の肌悩みに特化したプレミアムな医薬部外品スキンケアシリーズ『ONE プレシャス』から、シワ改善・美白※1のスキンケア機能を兼ね備えた薬用BBクリーム「ONE プレシャス リンクルホワイトBBクリーム」を、2026年2月5日（木）より、公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」などで発売します。

大人の肌を美しく整えながらケアする、薬用BBクリーム

本製品は、ベースメイクとして肌を美しく整えながら、メイクしている日中もシワ改善・美白※1をかなえる薬用BBクリームです。医薬部外品として認められた２つの有効成分を配合し、年齢とともに増える肌悩みにアプローチしながら、自然なカバー力と上質なツヤ感を両立させました。また、微細藻類ユーグレナの研究を長年続けてきた当社が開発した「ユーグレナ発酵オイル※2」を配合。高いエモリエント※3効果で肌をやさしく包み込み、乾燥を防ぎながら、しっとりとうるおいのある肌状態を保ちます。美容液のようになめらかに伸び、しっとりと肌になじみ、上質なツヤと血色感をまとった肌印象へ導きます。

■商品開発背景

年齢を重ねるにつれ、メイクは「気になる部分を隠すもの」「マイナスを補うもの」になりがちです。本製品の開発では、そうした大人のメイクに対する価値観そのものを見つめ直したいと考えました。目指したのは、気になる肌悩みをただ隠すのではなく、上質なツヤと血色感で若々しい肌印象に美しく仕上げながら、メイクと同時にスキンケア効果ももたらす、美容液のようなBBクリームです。メイクしている日中もシワ改善・美白※1をかなえ、素肌から美しく導く医薬部外品のベースメイクとして開発しました。

■商品概要

商品名：ONE プレシャス リンクルホワイトBBクリーム

販売名：ONE 薬用リンクル美白 BBクリーム

区分：医薬部外品

紫外線防止効果：SPF48 / PA+++

種類別名称：化粧下地・ファンデーション

価格：4,400円（税込）

容量：25g（約2ヶ月分）

発売日：2026年2月5日（木）

販売サイト：

・公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」https://online.euglena.jp/shop/c/c2060/

・インターネットモール（楽天市場、Yahoo!ショッピング）

■商品特徴

上質なツヤと血色感で、若々しい肌印象に仕上げる２つの特殊パウダー

「レッドパールパウダー」が自然な血色感を引き出し、華やぐツヤ感を演出。

「光透過パウダー」が光をコントロールし、澄んだ明るさをもたらします。

2つのパウダーが重なりあい、透明感のあるいきいきとした美肌印象へ導きます。

ムラ・厚塗り感のない薄膜カバージェル

軽やかに伸びるこだわりのテクスチャーで、素肌感とカバー力を両立。小じわにもピタッと密着する伸縮性ジェルが、表情の動きにもフィットし、長時間美しさを保ちます。

日中も続く、医薬部外品のスキンケア効果

医薬部外品として認められた2つの有効成分を配合し、メイクしている日中も、シワ改善・美白※1、肌荒れ防止といったエイジングケア※4をかなえます。

・ナイアシンアミド※5

メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎながら、シワを改善します。

・グリチルリチン酸ジカリウム※6

炎症を抑え、ゆらぎや肌荒れを防ぎ、肌をすこやかに保ちます。

朝から夕方までうるおいとみずみずしいツヤが続く

3つの発酵由来成分が肌をやわらかく整え、保湿効果を守りながら、ハリ・ツヤを与えます。

・発酵ミルクホエイ※7

固くなりがちな角層をやわらかく整え、なめらかな肌状態へ導きます。

・豆乳発酵液※8

肌のうるおいを保ち、ハリ感をサポートします。

・ユーグレナ発酵オイル※2

保湿効果を肌に閉じ込め、うるおいとツヤを保ちます。

■ONE プレシャスシリーズ商品一覧

■サステナビリティを高めるための取り組み

当社は、2020年にユーグレナ・フィロソフィー「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」を掲げ、持続可能な循環型社会の実現に向けて、各商品・ブランドをはじめとする企業活動全体において、サステナビリティの実装を進めています。本製品も主に以下の点で、人と地球にとってのサステナブルな選択の提供を目指しています。

１.パッケージ素材もサステナブルに

化粧箱には、森林を適切に管理することで持続可能な森林利用を支えるFSC認証紙を使用し、印刷にはベジタブルインクを採用しました。また、チューブには、CO2排出に配慮した植物由来のバイオマスプラスチックを配合しました。

２.メール便での配送可能な商品サイズ

製品パッケージを小型にすることで、メール便での商品発送を可能としています。これによって配送に伴う環境負荷を低減するだけでなく、お客さまの受取り時の利便性も向上しています。

３.ユーグレナGENKIプログラム

製品をご購入いただいた売上の一部で、バングラデシュの子どもたちに栄養豊富なユーグレナクッキーを届けます。

※1 美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※2 ユーグレナ発酵オイル：エモリエント成分：ユーグレナ油

※3 エモリエント：皮膚の水分蒸散を抑えてうるおいを保ち、柔らかくする

※4 エイジングケア：年齢に応じたお手入れ

※5 ナイアシンアミド：有効成分

※6 グリチルリチン酸ジカリウム：有効成分

※7 発酵ミルクホエイ：保湿成分：ホエイ（2）

※8 豆乳発酵液：保湿成分：豆乳発酵液

※9 角層まで

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売、バイオ燃料の製造開発、未利用資源等を活用したサステナブルアグリテック領域などの事業を展開。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。https://euglena.jp