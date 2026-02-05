株式会社ピアラ　最低限のIMPを保証し、最大化は共感で狙う　新サービス「Brand Spark」始動

株式会社ピアラ

認知からユーザー獲得、ファン化までフルファネルでダイレクトマーケティングを行う株式会社ピアラ（本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」）は、共感される企画を起点にブランドストーリー/メッセージを連鎖させ、広告費を超える影響力の創出を目指すブランドマーケティングサービス「Brand Spark（ブランドスパーク）」の提供を開始しました。

Brand Sparkは、TV・TVer・SNS等のペイド施策を通じて、最低限のインプレッション（以下、IMP）を確実に担保しながら、企画やブランドストーリーへの共感を起点に、自然発生するオーガニックなIMPの最大化を狙う設計思想のブランドマーケティングサービスです。

※共感によるオーガニックIMPは保証されるものではありません。

■Brand Sparkとは - 最低限のIMPを保証(リーチマックス）し、最大化を共感で狙うブランドマーケティング

Brand Sparkでは、ブランド目線で最低限のIMPを保証する独自のリーチ最適化ロジック「リーチマックス（Reach Max）」と、第三者目線でUGC創出を成果保証する「Retail Spark」を組み合わせることで、最低限“保証するIMP”を確実に担保します。

従来の広告施策では、配信して終わり、見せて終わりとなるケースが少なくありませんでした。Brand Sparkは、ペイド広告を"終点"ではなく"起点"と捉え、確実に届ける設計と、共感によって広がる設計を両立させることで、広告費を超える影響力の創出を目指します。

■保証できるIMPと最大化を狙うIMPの役割分担

「Brand Spark」では、ブランドの想いや背景を企画・メッセージに落とし込み、TVCM・TVer広告などのペイド施策を独自ロジック「Reach Max」で最適化。その上で、SNSでUGCを創出するRetail Sparkと掛け合わせることで、ブランドストーリーと共感を起点としたUGCやメディア露出の発生を狙います。

【Reach Max】最低限のIMPを保証するためのリーチ最適化ロジック

TV・OTT・Web・SNS広告を横断し、ターゲットリーチ効率を最大化することで、ペイド施策における費用対効果を最適化します。

【Brand Spark】ブランドストーリー・メッセージを成果保証で届ける設計

TVCM・TVer・OTT・SNS広告を通じて、ブランドの想いや背景を確実に伝達します。

【Retail Spark】第三者目線のUGC創出と拡散を担う設計

UGC創出を成果保証で実現し、第三者目線でのバズを生み出し、メディア露出や二次拡散を通じて、共感によるIMPの最大化と、費用対効果の向上につなげます。

■共感の最大化は偶然に任せない。データ×インフルエンサによる拡散設計

過去に提供してきたインフルエンサー活用サービス「Influence」および、データ分析・購買可視化サービス「Piala Intelligence」の知見を活用し、誰に、なぜ届き、どう広がるのかを前提にしたストーリー設計を行います。

単なる露出や機能訴求ではなく、「語りたくなる広告」「勝手に広がる構造」を意図的に設計することで、共感起点のインプレッション発生確率を高めます。

■プラン例

トライアルプラン（600万円）では、通常のTV広告換算で約900万円相当のリーチを実現しながら、SNS・インフルエンサー施策を組み合わせることで、広告費を超える影響量の創出を狙います。

※プロモーションのフェーズや目的、ご予算に応じて、最適なチャネル構成を柔軟に設計いたします。

詳細はお問い合わせください。

■今後の展開

今後は、TV・デジタル・SNSを横断した複数プランの提供を予定しており、ブランドフェーズや目的に応じた柔軟な設計を可能にしていきます。

なお、当社では、クリエイティブエージェンシー株式会社オニオンの子会社化をはじめとした企画・制作機能の強化を進めており、ブランド戦略からコンテンツ制作、配信設計までを一気通貫で提供できる体制を構築しています。Brand Sparkは、こうした組織強化を背景に生まれたサービスであり、今後さらなる進化を予定しています。

広告の役割は、もはや「見せること」ではなく、語られるきっかけをつくることへと変化しています。Brand Sparkは、ペイドで確実に届け、ストーリーで共感を生み、広告費を超える影響力へと拡張する新しいブランドマーケティングのスタンダードを提案します。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ： 50百万円（2025年9月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/