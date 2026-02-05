大阪・梅田で2/15初開催！カラー診断・ドレス・試食など結婚式の知りたいが叶う体験型イベント『カップルで気軽に参加OK！ウエディングフェスタ』

株式会社ブラス

ブライダル事業を展開する株式会社ブラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：河合達明）は、2月15日（日）に結婚式の知りたいが叶う体験型イベント『カップルで気軽に参加OK！ウエディングフェスタ(https://www.brass.ne.jp/lp/bridal-festa/osaka/?utm_campaign=20260205)』を、大阪・梅田の結婚式場「ブランリール大阪(https://www.blanc-rire-osaka.net/?utm_campaign=20260205)」で初めて開催します。

会場見学はもちろん、パーソナルカラー診断や骨格診断、ドレス＆和装展示、フラワービュッフェや私服でのウエディングフォト体験、豪華フレンチの無料試食など、結婚式のイメージが膨らむアイテムを体験することができます。また、SNSで話題の香水ショップ「HUGONIST」がプロデュースする“香水”づくりの体験も可能に。さらに、イベント来場特典としてSNSで大人気のシートマスクもプレゼント（1組につき1つ）いたします。

■イベント予約はこちら

2月15日（日）開催『カップルで気軽に参加OK！ウエディングフェスタ』

https://www.brass.ne.jp/lp/bridal-festa/osaka/(https://www.brass.ne.jp/lp/bridal-festa/osaka/?utm_campaign=20260205)

■ウエディングフェスタ当日に体験できるコンテンツ

『カップルで気軽に参加OK！ウエディングフェスタ』おすすめの流れ

1日で効率よく、楽しく、理想のスタイルが見つかる、様々な無料体験をご用意しています。

また、複数会場を一度に比較できるので、結婚式準備をスムーズに始めることができます。

《体験コンテンツ例》

・結婚式場「ブランリール大阪(https://www.blanc-rire-osaka.net/?utm_campaign=20260205)」の会場見学

・パーソナルカラー診断、骨格診断

・人気のドレスショップ「B.DRESSER（ビードレッセ）(https://www.b-dresser.net/?utm_campaign=20260205)」のウエディングドレス＆タキシード展示

・色打掛や白無垢など和装の見学＆試着

・世界にひとつだけの“香水”づくり体験（協力：HUGONIST）

・フラワービュッフェ体験（協力：PEU CONNU）

・私服でウエディングフォト体験（協力：リリックス）

・メイン食材が選べる豪華フレンチの無料試食

・写真映えビュッフェ体験

・結婚式なんでも相談会

・関西エリアでおすすめの結婚式場を紹介

《おすすめの結婚式場一覧》

【大阪】ブランリール大阪(https://www.blanc-rire-osaka.net/?utm_campaign=20260205)

【大阪】ブルーグレース大阪(https://www.bleu-grace-osaka.jp/?utm_campaign=20260205)

【京都】アトールテラス鴨川(https://www.atoll-terrasse.jp/?utm_campaign=20260205)

【滋賀】オリーブ アリア(https://www.olive-aria.jp/?utm_campaign=20260205)

※ブラスグループの結婚式場26店舗(https://www.brass.ne.jp/guesthouse/?utm_campaign=20260205)のご紹介が可能です。

■イベント詳細

パーソナルカラー診断（イメージ）ウエディングドレス＆タキシード展示（イメージ）世界にひとつだけの“香水”づくり体験/協力：HUGONIST（イメージ）フラワービュッフェ体験/協力：PEU CONNU（イメージ）関西エリアでおすすめの結婚式場を紹介

《イベント名》『カップルで気軽に参加OK！ウエディングフェスタ』

《開催日時》2月15日（日）10：00～16：00（最終受付15：00）

《場所》結婚式場「ブランリール大阪(https://www.blanc-rire-osaka.net/?utm_campaign=20260205)」

（大阪府大阪市北区芝田2丁目2-1 OSAKA UK・GATE5・6階）

※JR「大阪駅」より徒歩約5分・阪急電鉄「梅田駅」より徒歩約1分

※駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。

《参加費用》無料

《参加対象》

・結婚にまつわる情報収集がしたい方

・結婚を意識し始めた方

・結婚式場を探している方

・結婚式をするか迷っている方

・フォトウエディングが知りたい方

※カップルはもちろん、ご友人やご家族と一緒に、おひとりでもご参加いただけます。

※来場特典は"結婚または結婚式準備中"の方が対象です。対象外の方のご応募は固くお断りいたします。

《事前予約はこちら》

https://www.brass.ne.jp/lp/bridal-festa/osaka(https://www.brass.ne.jp/lp/bridal-festa/osaka/?utm_campaign=20260205)

■会社概要

結婚式場「ブランリール大阪」

社名：株式会社ブラス

設立：1998年4月

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2-36-20 アイムビル4階

上場市場：東京証券取引所スタンダード市場・名古屋証券取引所プレミア市場（証券コード 2424）

代表者：代表取締役社長 河合達明

ウエディング総合サイト：

https://www.brass.ne.jp(https://www.brass.ne.jp/?utm_campaign=20260205)

企業サイト：

https://www.brass.ne.jp/corporate(https://www.brass.ne.jp/corporate/?utm_campaign=20260205)

事業内容：

貸切ゲストハウスにおける挙式披露宴に関する企画運営を行うウエディング事業。全国に直営型の貸切ゲストハウス（結婚式場）を展開。2025年9月には東京初進出となる結婚式場「ブラスブルー東京」を新規出店。また、ブラスは2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング 総合第1位／ウエディングプランナー 第1位を受賞。そのほか、婚礼衣裳のレンタルや外食事業、司会、演出業、グループ会社として、映像・写真・グラフィックデザイン事業、フォトウエディング事業、ハワイウエディング事業、結婚相談所事業なども展開している。