地域ブランディング研究所 代表 吉田博詞が樫野孝人氏と共著　書籍『地域ブランド戦略』を2026年2月6日に発売開始

株式会社地域ブランディング研究所『地域ブランド戦略』

株式会社地域ブランディング研究所（所在地：東京都台東区）の代表 吉田博詞が、数々の地域活性化プロジェクトを成功に導き、観光庁長官賞を2度受賞した株式会社CAPの代表取締役 樫野氏と共著した書籍『地域ブランド戦略』（出版社：CAPエンタテインメント）が2026年2月6日(金)に発売開始いたします。

本書は、地域ブランド戦略の最前線で活躍する両氏の知見を結集した一冊となっており、「潮流編」と「実践編」の二部構成で、地域ブランドの最新動向と実務に直結する戦略をまとめています。

本書の第一部「地域ブランド戦略 潮流編」は、当社代表 吉田が担当しました。地域ブランドの基礎理解から最新トレンド、そして実務に直結する視点までを3つの章で整理しています。

第一部「地域ブランド戦略 潮流編」概要

第1章：地域ブランディングの調査・価値定義

地域ブランディングの必要性や目的を起点に、国家・都市・地域ブランドの各種ランキング、国内ブランド調査などの最新データを分析。代表的事例を取り上げながら、ブランドが提供する四層の価値や、地域のコアバリューを地質・風土・文化の三つの視点から捉える方法を示しています。

第2章：地域ブランド構築の7つのステップ

地域ブランドをつくる際のプロセスを、背景整理から戦略立案、ターゲットの明確化、体験価値設計、コミュニケーション戦略、実行体制づくりまで「7つのステップ」として整理。観光動態・人口・産業予測を踏まえた分析や、3C・STP・SWOTなどのフレームワーク、ストーリーテリングやカスタマージャーニーの活用など、実務に直結する手法を解説しています。

第3章：旅行トレンドと本質的な旅の需要

富裕層・ハイエンド層の旅の志向性を「サステナブル」「リジェネラティブ」「トランスフォーマティブ」などのキーワードで整理し、観光を取り巻く最新トレンドを紹介。

宿泊施設を起点とした地域ブランディング、地域DMCの役割、ブルーゾーン・武士道・ウェルネス・食文化などのテーマ性を活かしたブランドづくりなど、地域ブランドの未来像を描いています。

地域ブランディング研究所ではこれまで、『まちの誇りの架け橋』を創業理念に、全国の自治体・観光事業者・地域企業とともに地域の魅力を再編集し、持続可能なブランドづくりを支援してまいりました。今回の寄稿は、そうした現場で培った知見を体系的にまとめ、地域ブランディングの可能性をより多くの方に届けたいという想いから実現しました。

【書籍情報】

書籍名：地域ブランド戦略

著者：樫野孝人(共著)、吉田博詞(共著)

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年2月6日（金）

出版社：CAPエンタテインメント

販売ページ：版元ドットコム(https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784910274119) ／ Amazon(https://x.gd/CsVOp) ／ 楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18495817/)

ページ数：266ページ

【著者プロフィール】

吉田 博詞

1981年広島県生まれ。(株)リクルート等を経て、2013年(株)地域ブランディング研究所設立。

全国の地方自治体や企業と連携し、持続可能に稼げる地域づくりを支援。魅力的な日本の地域の文化・風習・景観・伝統工芸といったものを後世に残し、地域の文化・精神性を通して自己啓蒙につながる滞在プログラムの造成に携わる。

観光庁、農林水産省、文化庁等の各種事業の専門家を歴任。執筆『リクルートOBのすごいまちづくりI・II』（共著、かもめ地域創生研究所、2019/2020）、観光経済新聞『私の視点（観光羅針盤）』2019年8月より連載中。

樫野 孝人 氏

リクルートにて人材開発部、雑誌編集長を経て、福岡ドーム（現PayPayドーム）のイベントプロデュースに従事。その後、アイ・エム・ジェイの代表取締役社長としてジャスダック上場。広島県庁や京都府庁の特別職参与に就任し、「おしい！広島県！」や「もうひとつの京都」で観光庁長官賞を２度受賞。マニフェスト大賞も４度受賞。2015年には兵庫県議会議員に当選し、一期で引退。

現在、県立広島大学客員教授、事業構想大学院大学客員教授、川西市行財政改革審議委員、(株)CAP代表取締役社長、（株）カクタス取締役、（株）BeA取締役、一般社団法人かもめ地域創生研究所理事。

■会社概要

【会社名】

株式会社地域ブランディング研究所(https://chibra.co.jp)

【所在地】

東京本社：東京都台東区雷門2-20-3 アクアテルースUII8階

【代表者】

代表取締役 吉田博詞

【事業内容】

地域ブランディング事業／インバウンド事業／

体験プラン予約プラットフォーム「Attractive JAPAN(https://attractive-j.com/experiences)」の運営

【本リリースに関するお問い合わせ】

担当：高橋 TEL：03-5246-4248 Mail：info@chibra.co.jp