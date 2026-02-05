エスプールプラス、日本障害者雇用促進事業者協会に正会員として加盟

株式会社エスプール

株式会社エスプールの子会社で、障がい者雇用支援サービスを提供する株式会社エスプールプラス（本社：東京都千代田区、社長執行役員：大橋 王二、以下「エスプールプラス」）は、一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会（以下「促進協」）に正会員として加盟しましたので、お知らせいたします。

本加盟は、障がい者雇用を取り巻く社会的要請の高まりを踏まえ、促進協の活動趣旨に賛同し、関係者の皆さまと連携しながら支援の質向上に取り組むことを目的としたものです。

◎日本障害者雇用促進事業者協会（促進協）の概要

促進協は、障がい者雇用を支援する農園やサテライトオフィスなどを運営する事業者を中心に、業界の健全な発展と支援の質向上を目的として、2023年10月に発足した団体です。ガイドラインの策定や、「JEAP認定 障害者雇用支援サービス適格事業者認定制度」による事業点検などを通じ、障がい者雇用支援サービスの品質向上に向けた取り組みを進めています。

▼日本障害者雇用促進事業者協会について詳細はこちら

https://jeap.or.jp/

◎加盟の背景

近年、法定雇用率の段階的な引き上げや障害者雇用促進法の改正により、事業主には法定雇用率の達成にとどまらず、職業能力の開発・向上を含む雇用の「質」の向上が求められています。

こうした状況を踏まえ、当社は関係機関や福祉関係者の皆さまとの対話を重ねる中で、関係者が連携しながら支援の質向上に取り組むことの重要性を改めて認識しました。このような背景のもと、促進協の活動趣旨に賛同し、正会員として加盟いたしました。

◎今後の取り組み

今後は、これまでの事業運営を通じて得てきた知見や経験を、促進協の活動の中で共有するとともに、関係者との連携を一層深めてまいります。就労者にとってより良い就労環境の提供と、利用企業における障がい者雇用の促進および雇用の「質」の向上に、微力ながら貢献してまいります。

▼本件に関するお問い合わせ先

株式会社エスプールプラス 広報担当 長谷川

TEL：03-6859-6555

mail：hasegawa.satomi@spool.co.jp

▼会社概要

商号 ： 株式会社エスプールプラス

所在 ： 東京都千代田区外神田３-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

責任者： 社長執行役員 大橋 王二

HP：https://plus.spool.co.jp