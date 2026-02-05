ポイ活ユーザーも「変動費の節約はストレス」が約6割。買い物を我慢せずレシートで家計支援を実現。

株式会社オズビジョン

ポイントモール「ハピタス」を運営する株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木良）は、レシート買取アプリ「ONE」等のデータ活用事業を展開するWED株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井 俊樹）が株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田睦、鈴木達哉/以下、ギフティ)と共同で提供するプロモーションプラットフォーム「Performance Media Network（以下、PMN）」のメディアパートナーとして参画し、2026年１月29日（木）より新サービス「ハピタスレシ活」の提供を開始しました。

サービス開始に先立ち、ハピタスユーザー5,298名を対象に「家計対策に関する意識調査」を実施しました。その結果、物価高などを背景とした家計対策は80.2%が必要性を感じており、実際に対策を行った人は77.1%でした。また、食費や日用品などの「変動費の節約」については、62.0%が「ストレスになる」と回答しています。

こうした背景から、日常の購買行動を我慢することなく節約が可能な本サービスの提供に至りました。

節約は「意識」から「実行」へ

今回の調査では、節約の必要性を感じている人が80.2%にのぼり、さらに実際に対策を行った人は77.1%となりました。つまり、家計対策は単なる意識にとどまらず、すでに多くの生活者が具体的な行動に移していると考えられます。



図1：あなたはどちらの家計対策を「やりたい」派ですか？（n=5,298）

図2：実際に「最近やれている」のはどれですか？（n=4,246｜図1で「やりたい」と回答したユーザー）

ポイ活ユーザーでも精神的負荷が高い「変動費の節約」

一方で、節約志向が高いと考えられるハピタスユーザーにおいても、食費・日用品などの「変動費の節約」に関しては、62.0%が「ストレスになる」と回答しています。

特に「外食（41.0%）」や「趣味・娯楽（31.0%）」といった、暮らしの満足度に直結する支出が節約の対象となっており、こうした日常生活における支出の抑制の積み重ねが、精神的な負荷を与えていることがうかがえます。

図3：変動費の節約はストレスになりますか？（n=4,246｜図1で「やりたい」と回答したユーザー）

図4：物価高で「我慢した」支出を教えてください。（n=4,246｜複数回答｜図1で「やりたい」と回答したユーザー）

「変動費の節約」のストレスを解消する、新しい家計対策『ハピタスレシ活』

日々の「変動費」を削ることは、生活者のストレス要因となります。

そこで、従来の「変動費の節約」のような行動制限も伴わない新しいアプローチとして、『ハピタスレシ活』の提供を開始します。

本サービスは、日々の購買行動を変えることなく、購入後のレシート活用によるポイント還元で家計支援を実現します。

『ハピタスレシ活』の特長

１. いつものお店が対象に

近所のスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど、多くの店舗、対象商品でポイント獲得のチャンス対象となります。いつものお買い物を変える必要はありません。

２. いつもの買い物に「レシート投稿」を加えるだけ

対象商品を購入後、レシート画像を投稿し、アンケート回答をするだけで完了します。複雑な契約変更や手続きは不要で、すぐに始められます。

３.貯まったポイントは現金等に交換可能

獲得したハピタスポイントは、現金や電子マネーなど、30件以上*のサービスに1pt=1円から交換が可能です（*2025年3月末時点）。

使い方本サービスは、スマートフォンアプリおよびモバイルブラウザより提供を開始しております。（サービスはこちら(https://m.hapitas.jp/receipt/one)）調査概要

調査対象 ：ハピタスユーザー

有効回答数：5,298名

調査期間 ：2025年12月29日～2025年12月31日

調査方法 ：インターネット調査

※複数回答設問は選択率（回答者に占める選択割合）のため合計100%を超えます。

