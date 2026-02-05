司法書士試験合格者へのアンケート結果「司法書士試験に合格したユーザーの勉強時間は3000時間以上が68.2%、年齢は30代以上が80.5％」
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、アガルートの講座を利用して司法書士試験に合格したユーザーに対してアンケートを実施いたしました。
司法書士試験に合格した人のアンケート調査概要
【調査概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/923_1_b9f28b9028dd2dfd017079e44f55e0b2.jpg?v=202602050351 ]
※アンケート回答に許諾いただいた一部の方のみ実施
司法書士試験合格者の年代別の割合
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/923_2_f39afa866eda9fd7282d107ec20b62c3.jpg?v=202602050351 ]
司法書士試験合格者の勉強時間
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/923_3_f5d827da731b19db3f1079045e7a9670.jpg?v=202602050351 ]
司法書士試験合格者の勉強時間は3000時間以上・年齢は30代以上が多い
今回のアンケート結果から、アガルートの講座を利用して司法書士試験に合格したユーザーの合計勉強時間は3000時間以上が68.2%、年齢は30代以上が80.5％を占めることがわかりました。
最も多かった回答は、勉強時間が2000時間以上～2500時間未満・3000時間以上～3500時間未満・4500時間以上～5000時間未満の18.18%、年代は30代の35.06%でした。
アンケート結果の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.agaroot.jp/shoshi/column/rank/
本調査レポートの著作権は、株式会社アガルートが保有します。
転載・引用の際は出典を明記し、該当ページのURL（ https://www.agaroot.jp/shoshi/column/rank/）を添付してください。
