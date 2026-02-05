【日本初】愛犬との“絆”で走るカニクロス大会 『WAN×ONE CROSS TRAIL』開催決定！

株式会社グランドロックキャッスル

兵庫県丹波市にて事業を展開する、株式会社GROUND ROCK CASTLE（代表取締役：岩城紀子 以下、GRC）は、日本初（※１）となる「ノーリード可能区画」を含むカニクロス大会を、2026年4月5日（日）および11月29日（日）に開催します。本大会は、欧州で人気のドッグスポーツ「カニクロス」と、当社が運営してきたノーリード対応の山林道トレイルコースを融合させたものです。

兵庫県丹波市の大自然を舞台に、愛犬と“信頼の絆”でともに走る、新しいドッグスポーツ体験を提案します。

■ カニクロスとは？｜欧州では「日常」のドッグスポーツ

「人と愛犬の健康寿命を延ばす」ことを使命に掲げる、アウトドア複合施設

カニクロス（Canicross）とは、犬（Canine）とクロスカントリー（Cross Country）を組み合わせた、フランス発祥のドッグスポーツです。通常は、ハーネスと伸縮性のあるリードを腰に装着して走りますが、その魅力は単なる運動にとどまりません。

ヨーロッパでは数千人規模の大会が各地で開催され、トップアスリートからファミリー層まで、幅広い層に親しまれています。日本でも注目が高まりつつあり、少しずつ競技の和が広がっています。本大会にも約150組が参加予定で、関西最大規模のトレイルラン型カニクロスとして開催されます。

■ なぜGRCが日本初のノーリードランを実現できるのか

GRCの山林道トレイルウォークのコース風景実際のカニクロスのレースの様子

GRCは、西日本最大級の広大な敷地と、丹波の自然を活かした山林道トレイルコースを有しており、オープン以来、多くの愛犬家の皆様にご利用いただいております。

この実績と、繰り返し実施してきた環境整備があるからこそ、日本で唯一、ノーリードで愛犬と並走できるレースの開催が可能となりました。

※安全性を最優先とし、ノーリードでの参加は事前条件を満たしたペアのみ、指定区画に限って実施します。

■ 『WAN×ONE CROSS TRAIL』がもたらす3つの価値

季節によってコースも景色が変化するので、多くのリピーター様に愛されています

1．愛犬と人の「究極の信頼関係」を育む

リードを使わずに愛犬と走る体験は、お互いの動きを感じ取りながら並走する時間です。アイコンタクトや呼吸を合わせて走る中で、言葉を超えた“パートナーシップ”が自然と育まれます。

2．心身の健康促進（アニマルウェルネス）

起伏に富んだ山道を走ることは、人にとっては高い運動効果を持つ有酸素運動であり、ワンちゃんにとっては探索・疾走といった本能的欲求を満たす刺激や足腰の強化、犬の健康寿命の延伸にもつながります。

3．丹波の自然を五感で味わうウェルビーイング

春は桜が山を淡く染め、秋には紅葉が足元を彩る。GRCのコースは、都会のコンクリートでは決して味わえない「自然との一体感」を提供します。

■ 代表・岩城紀子からのメッセージ

ただ一緒に走るだけなら、どこの公園でもできます。でも、リードを外し、愛犬がキラキラした目でこちらを振り返りながら、同じ方向を見て、同じリズムで、共に険しい坂を駆け上がる瞬間。

その時、あなたは『ペットと飼い主』ではなく、一組の『チーム』になります。言葉がなくても通じ合い、互いを信じて前へ進む体験は、日常ではなかなか得られない特別な時間です。

この感動を、日本中の愛犬家に届けたい。それが、GRCの挑戦です。

※１ 「カニクロスジャパン協会」が主催しているカニクロスイベント（練習会を含む）ならびに、協会設立年の2023年以降で開催されたカニクロスイベントにおける、「ノーリード可能レース」として自社調査実施（2026年2月時点）

■施設概要｜グランドロックキャッスル

兵庫県丹波市に位置する、西日本最大級のドッグランを中心に、ラグジュアリーなキャンプサイト、フィンランド式バレルサウナ、心と身体に優しい添加物フリーのカフェなどを併設した複合型アウトドアリゾート施設です。

GRCには年間、来場WANS数 約20,000頭／来場者数 約30,000人が訪れ、ドッグファーストを徹底した設備と丹波の自然を活かしたアクティビティにより、全国の愛犬家から高い支持を集めています。

