宮城県白石市山田裕一市長が来社。持続可能な地域社会の実現に向けた意見交換を実施

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、宮城県白石市の山田市長を本社にお迎えし、当社代表取締役社長梢政樹との面談および意見交換を行いましたことをお知らせいたします。

■訪問の目的と背景

当社は、取引金融機関の一つである株式会社七十七銀行（本店：宮城県仙台市）の白石支店との継続的な取引を通じて、宮城県および白石市の地域経済と深い関わりを持っております。 このたび、山田市長が当社本社をご訪問くださり、当社の事業概要や最新の住宅デザイン、まちづくりへの取り組みについてご紹介するとともに、白石市が推進するまちづくりや地域活性化に関する意見交換の場を持ちました。

■当日の様子

面談では、山田市長より白石市の豊かな自然環境や歴史的資産、注力しているインフラ・防災拠点の整備や教育政策についてお話を伺いました。当社からは、デザイン性と機能性を両立した住まいづくりについてお話して、非常に興味をもっていただきました。

【山田 裕一 白石市長のコメント】

「アールプランナー様の独創的な住まいづくりや、成長企業としてのエネルギーを直接感じることができ、大変刺激を受けました。七十七銀行様との縁を通じて、今後も貴社のような意欲的な企業と対話を深め、地域経済の活性化に繋げていければ幸いです。」

【代表取締役社長 梢 政樹のコメント】

「七十七銀行様を通じてご縁をいただいていた山田市長に、遠方より本社までお越しいただいたことを大変光栄に存じます。スマートインターチェンジや道の駅などの交通・防災拠点の整備や独自の教育施策など白石市の発展に向けて様々な政策を熱心にお話される姿に非常に感銘を受けました。」

■今後の展望

当社は今後も、金融機関をはじめとする各地域のパートナーと連携し、事業活動を通じて全国各地の社会課題解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

