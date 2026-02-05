挑戦する鳥取の「いま」と新たな拠点開設による「これから」。事業展開のリアルと、新拠点から始まる共創を考えるイベントを3/4（水）に開催
「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、鳥取市での新たなビジネス・コミュニティ拠点の開業に先立ち、鳥取の現在地や挑戦を紹介し、ビジネスの可能性を伝えるイベントを開催します。
イベント名：挑戦する鳥取の「いま」と、新たな拠点開設による「これから」。
事業展開のリアルと、新拠点から始まる共創を考える！
イベント詳細：https://offtokyo.jp/event/tottori0304/
2026年の春、鳥取市に新たなビジネス拠点が開業
来年の春に開業する新施設は、単なる“ビジネスの場”ではなく、「未来が巣立つ」拠点。
都市部と地元の企業・人材の交わりによって属性を超えた出会いが生まれ、挑戦が形になり、課題解決へと動き出すーーそんな始まりの場所です。
本イベントでは、鳥取の現在地とビジネスの可能性を、3回にわたり紹介します。登壇ゲストには、行政職員・大学教授・地域で活動するプレーヤー・本市に進出し事業展開に取り組む企業を迎えます。
第3回は、鳥取で事業を始める・続けるリアルと、新拠点から生まれる共創にフォーカス。鳥取から世界に向けた事業を展開するONESTRUCTION株式会社の西岡大穂氏と、起業・スタートアップの支援事業に取り組む株式会社ツクリエの小泉祐司氏をゲストに迎えます。
鳥取で事業はどのように立ち上がり、支えられ、展開できるのか。ビジネスに取り組む上での環境や、民間も行政も含めた多様な事業者との関わりによる可能性を考えます。
なぜ鳥取という地を選ぶのか。この場所だから起こせるインパクトや新たな拠点から始まる共創と、挑戦の一歩を想像できる構成になっています。
※鳥取市の職員による、新たなビジネス拠点の案内も行います。
プログラム
18:30 会場
19:00 ゲスト紹介
19:05 トークセッション
【テーマ】
・鳥取の「いま」：鳥取で始まる事業や、連携・支援体制の現在地
・鳥取の「これから」：新拠点の概要・新拠点から始まる共創や挑戦の可能性とは
20:05 質疑応答
20:20 交流会・ネットワーキングタイム
21:00 クロージング
参加対象
・地方での事業展開に興味のある方
・鳥取への進出、起業を考える方
・スタートアップ担当者、新規事業担当者、検討者
・ローカルベンチャー、ソーシャルビジネスに関心のある方
参加費
無料
イベント概要
日時：2026年3月4日（水）19:00-21:00（18:30受付開始）
会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）
お申し込み：https://offtokyo.jp/event/tottori0304/
シビレ株式会社
本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F
設立：2016年1月
代表取締役：鈴木 翠
資本金：11, 000, 000円
HP：https://sibire.co.jp/
事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業
お問い合わせ
担当：高橋
メールアドレス：event@sibire.co.jp
営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）