DGDV、インドでZ世代に向けてスペシャリティコーヒーを提供するFirst Coffeeに出資

株式会社DG Daiwa Ventures

DG Daiwa Ventures（本社：東京都千代田区、代表取締役：中島 淳一、村田 勝安、以下「DGDV」）は、インドでZ世代をターゲットにスペシャリティコーヒーを提供するFirst Coffee（本社：インド、創業者：Sohrab Sitaram・Shiv Dhawan）に出資したことをお知らせいたします。

DGDVは、今回のPre Series Aラウンドに、既存投資家であるBeenextとともに、新規投資家として参加しました。

歴史的にチャイを愛飲してきたインドでは、経済の急成長を背景に近年コーヒーの消費が急拡大しており、特にZ世代をはじめとした若年層によるスペシャリティコーヒーの人気の高まりがその消費を牽引しています。

First Coffee（https://firstcoffee.co.in/）はその流行の中心であるZ世代に向けて、Grab & Goスタイルのコーヒーチェーンを展開しています。提供するコーヒーは最高でSCA 91*という高品質を誇ることに加え、Z世代のカルチャーと密接に融合することで高いブランド力を有しながら、手頃で気軽なドリンクという若年層の生活への密着した存在を築いています。

*SCA：Specialty Coffee Associationによるコーヒー豆の品質を決める点数で90以上を最高グレードと定義する）

First Coffeeはミルクシェイクブランド「Keventers」をインド全土含む世界400店舗以上に拡大させたSohrab Sitaram、およびスポーツ関連企業をExitしインド全土で小売経験やネットワークを保有するShiv Dhawanという、インドの飲食・小売業界に深い知見を持つ二名によって創業されました。

今回調達した資金を用いて、店舗数の拡大に加えてブランド価値向上のためのマーケティング活動やプロダクト開発を実施し、インドにおけるナショナルチェーンとしての地位の確立を目指します。

■DGDVについて

DGDVは、シードおよびアーリーステージのスタートアップを中心に投資を行う東京を拠点とするベンチャーキャピタルです。日本に本社を置き、共同投資やイベント共催等を通じ、北米やその他地域においてグローバルのトップ投資家と深く連携してまいりました。DGDVはこれまで各分野の最先端技術の育成に尽力しており、AI、セキュリティなどのソフトウェア領域にとどまらず、ディープテック、フィンテック、クライメートテック、ロボティクスなどの幅広い領域に積極的に投資しています。DGDVの使命は、日本とグローバルにおけるさまざまなギャップの架け橋となり、世界を舞台にイノベーションに挑むスタートアップ企業への投資を通じ、スタートアップエコシステム全体を変革していくことです。

URL：https://dg-daiwa-v.com/