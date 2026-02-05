Secured Finance、DigiFTと提携しトークン化RWA担保のオンチェーン資金調達を実装

Secured Finance AGUBS Asset Managementのトークン化MMF uMINTを担保とした資金調達が可能に

スイス・ツーク／シンガポール - 2026年2月5日

分散型金融（DeFi）の固定金利レンディングプロトコルを開発するSecured Finance AGは、トークン化リアルワールドアセット（RWA）に特化した次世代プラットフォームDigiFT(https://www.digift.io/)（以下「DigiFT」）とのパートナーシップにより、トークン化RWAをDeFiプロトコル「Secured Finance(https://secured.finance)」（以下「Secured Finance」）へ統合したことをお知らせします。

本提携により、UBS Asset Managementのトークン化MMF『uMINT(https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html)』をSecured Finance上で担保として活用し、JPYC/USDC等のステーブルコインによるオンチェーン資金調達を可能にします（適用法令、各サービスの利用条件および適格性要件に従います）。

3つのポイント

背景：トークン化証券は“取引の場”から“市場インフラ”へ

- 機関向けトークン化MMFをDeFi担保として統合：uMINTを担保として差し入れ、ステーブルコインの借入を可能に- トークン化証券を含むトークン化資産の活用を、本番環境で実装：トークン化資産を「保有・取引」だけでなく「担保・資金調達」に活用- 拡張可能な設計：対象アセット／借入通貨／利用シーンの拡張を見据え、オンチェーン金融インフラとしての実用性を強化

近年、トークン化資産は「発行して保有する」段階から、「市場の中で使う」段階へ移行しつつあります。2026年1月19日（米国時間）には、ニューヨーク証券取引所（NYSE）を傘下に持つIntercontinental Exchange（ICE）が、トークン化証券の取引およびオンチェーン決済を可能にする新プラットフォームの開発を発表(https://ir.theice.com/press/news-details/2026/The-New-York-Stock-Exchange-Develops-Tokenized-Securities-Platform/)し、24時間取引や即時決済、（規制当局の承認取得を前提とした）デジタル資産を用いた決済・資金移転の活用などが注目を集めています。

こうした潮流の中でSecured Finance AGは、トークン化資産の価値を「取引」だけでなく、担保・資金調達という実用面まで拡張することが、オンチェーン金融の実装を前に進める鍵になると考えています。

提携内容（ユースケース）

DigiFTの利用条件および各種要件を満たすユーザーは、DigiFT経由で保有するuMINTをSecured Financeに担保として拠出し、JPYCやUSDC等のステーブルコインを借り入れることが可能になります。

代表コメント

実装の概要（仕組み）- 対象担保：UBS Asset Managementのトークン化MMF「uMINT」- 借入通貨：JPYC、USDC等（対応通貨は提供開始時点の実装に依存）- 対象ユーザー：DigiFTおよび各アセット／プロトコル要件に基づく適格ユーザー（例：ホワイトリスト、投資家区分、居住地要件等）- 運用設計：トークン化RWAに付随し得る移転制限や適格性要件を前提に、アクセス制御・担保管理・リスク管理の運用設計を行います

Secured Finance AG Founder & CEO 菊池マサカズ

「トークン化された安全資産・短期運用商品を、DeFiの担保として実際に機能させることは、TradFiとDeFiの融合を“概念”から“実運用の金融インフラ”へ進める重要な一歩です。uMINTを担保にしたステーブルコイン借入により、オンチェーン上で24/7の資金調達と流動性管理を可能にし、今後のトークン化金融の発展に貢献したいと考えています。」

DigiFT Founder & CEO Henry Zhang

「今回の統合は、規制下で提供されるトークン化RWAを、オンチェーンの資金調達という実需につなぐ重要な一歩です。uMINTのようなプロダクトを、単に保有するだけでなく、流動性確保や資金手当ての実務フローに活用できるようにすることで、トークン化が“発行”にとどまらず、実際の金融ユースケースへと広がっていくことを示します。」

今後の展開

Secured Finance AGとDigiFTは、uMINTの統合を起点として、オンチェーン資金調達におけるトークン化資産の活用拡大を推進します。

- uMINTでの運用実績を踏まえ、対象RWAを拡張（トークン化ファンド／短期商品／債券／株式 等）- 借入通貨・利用シーンの拡張（例：運用・決済・ヘッジ等のオンチェーン資金効率化）- 透明性と運用性を両立するリスク管理・モニタリングの拡充Secured Finance AG

Secured Finance AGはスイス・ツークを拠点とするDeFiプロトコル開発会社です。Ethereum、Arbitrum、Filecoinなど複数のチェーン上で固定金利レンディング市場およびFilecoin担保ステーブルコイン「USDFC」を展開し、最も安全で透明性の高い金利レイヤーの構築を目指しています。

DigiFT

DigiFTは、トークン化リアルワールドアセット（RWA）のための次世代プラットフォームです。シンガポール金融管理局（MAS）および香港証券先物委員会（SFC）の規制下にあり、Type 1およびType 4の規制対象活動に対応しています。同プラットフォームは、トークン化、発行、ディストリビューション、取引、即時流動性供給を含む、エンドツーエンドのデジタルアセットサービスを提供しており、機関投資家向けRWAのために設計されています。DigiFTは、グローバル金融機関から信頼され、BNY、Invesco、UBS Asset Management、DBS Bank、CMB International、Wellington Managementなどの主要な資産運用会社に対する、オンチェーンのトークン化およびディストリビューション・パートナーです。Web： https://www.digift.io