ライブギア株式会社、SEETRONIC日本総代理店・株式会社Advance Bloomと業務提携契約を締結

ライブギア株式会社（本社：大阪府大阪市、以下 ライブギア）は、SEETRONIC（シートロニック）ブランドの日本総代理店である株式会社Advance Bloom（本社：大阪府枚方市、以下 Advance Bloom）と、日本国内における販売および卸売に関する業務提携契約を締結いたしました。

https://advance-bloom.co.jp/(https://advance-bloom.co.jp/news/#post-248)

2025年11月のInter BEEでの正式な日本進出発表を受け、ライブギアは主要な販売パートナーとして、SEETRONICブランドの国内市場への浸透と、確固たるシェア獲得に向けた取り組みを本格化させます。

■ 業務提携の背景：日本上陸から本格普及のフェーズへ

SEETRONICは、放送、音響、照明、医療、通信産業などのプロフェッショナルな現場で世界的に採用されている、高品質なコネクタおよびケーブルソリューションブランドです。2025年11月に開催された「Inter BEE 2025」にて日本市場への本格参入が発表され、その高い品質とコストパフォーマンスは既に多くの業界関係者から注目を集めています。

日本上陸から間もないこの重要なタイミングにおいて、ライブギアとSEETRONIC JAPAN（Operated by Advance Bloom）が強固な提携を結ぶことで、日本市場のニーズに即した製品供給と、迅速なテクニカルサポートを両立。ブランドの認知拡大を加速させるとともに、次世代のスタンダードとして市場へ浸透させていくことを目的としています。

向かって左：株式会社Advance Bloom ブランドディレクター 長谷川 貴幸氏 ／ 向かって右：ライブギア株式会社 西川（Inter BEEからの勢いをそのままに、国内でのSEETRONICブランド浸透を加速させます）

■ 両社代表者よりメッセージ

ライブギア株式会社 西川：

「昨年のInter BEEでの日本進出以来、大きな注目を集めているSEETRONIC製品を、Advance Bloom様と共に国内へ広めていけることを光栄に思います。まさに今、日本市場に根付こうとしているこのブランドを、弊社のネットワークを最大限に活かしてサポートしてまいります。」

株式会社Advance Bloom（SEETRONIC JAPAN） ブランドディレクター 長谷川 貴幸氏：

「昨年の日本上陸から間もないこの時期に、ライブギア様という心強いパートナーを迎えられたことは、ブランド拡大において非常に大きな意義があります。共に中長期的な価値を共創し、日本のユーザーの皆様にSEETRONICの真価を届けてまいります。」

SEETRONICの代表的なコネクタ電源プラグ・コネクタ光ケーブル（プラグ・コネクタ）レセプタクルIP67プラグ・コネクタEthernetプラグ・コネクタ

※世界中のプロフェッショナル現場で信頼されるSEETRONIC製品のラインナップ

■ 協業による主な取り組み

国内卸売・販売体制の確立：日本上陸直後の需要拡大に対応するため、全国のディーラー網およびユーザーへの供給体制を構築。マーケット認知の最大化：Inter BEEでの反響を継続させ、展示会や実機デモを通じた積極的なプロモーションを展開。テクニカルサポートと在庫の安定化：日本総代理店と密に連携し、国内在庫の拡充と迅速なアフターフォローを実現。

【SEETRONICについて】

SEETRONICは、電気・信号・防水コネクタの開発・製造における世界的リーダーです。2025年に日本市場へ本格参入し、革新的なデザインと厳格な品質管理により、プロユースの過酷な環境に耐えうる接続ソリューションを日本国内へ提供しています。

【会社概要 / お問い合わせ先】

■ ライブギア株式会社

所在地：大阪府大阪市西区南堀江4丁目17-18 原田ビル3F

URL：https://livegear.co.jp

担当：西川、神田、大堀

TEL：06-6537-9205

E-mail：l_desk@livegear.co.jp

■ 株式会社Advance Bloom（SEETRONIC JAPAN）

所在地：大阪府枚方市津田西町1丁目17-26 3号地

URL：https://advance-bloom.co.jp

URL：https://seetronic.jp/