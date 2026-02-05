消費税率変更時の店舗のレジ対応を支援

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、衆議院議員総選挙を背景に、消費税率変更への対応が今後求められる可能性を踏まえ、消費税率変更に直面する店舗を支援するため、複数税率を乗り切るためのチェックリストの配布と「ユビレジ」の導入に関する取り組みを、2026年2月9日より実施いたします。

⚫︎背景

今回の衆院選では、内容や期間に違いはあるものの、「消費税減税」が争点の一つとなっています。過去の税率改定時には、複数税率への対応やレジ設定の変更に時間やコストがかかり、現場の負担となったケースも少なくありません。

一方、クラウドPOSレジ「ユビレジ」なら、税率変更時も業者の訪問による設定や大規模な改修を必要とせず、店舗側の簡単な操作で対応できます。実際に、2019年の軽減税率導入時にも、設定のしやすさや運用負担の軽減といった点が評価されました。こうした状況を受け、ユビレジでは、消費税率変更時のレジ対応に向けた取り組みを展開いたします。

⚫︎支援施策の内容

１. 消費税「減税」攻略マニュアルの公開

消費税率変更に店舗が適切に備えられるよう、消費税「減税」攻略マニュアルとしてホワイトペーパーを公開いたします。

本資料では、複数税率への対応におけるチェックリストや、現場の混乱を防ぎながら店舗の収益性を守るための考え方について解説しています。

＜ホワイトペーパーのダウンロード＞

こちら(https://ubiregi.com/ja/forms/p/l/151601/2026-02-02/219r4q)よりダウンロードいただけます（2/9に公開予定）

２. クラウドPOSレジ「ユビレジ」導入支援「消費税減税対応キャンペーン」

「ユビレジ」を初めて導入する店舗を対象に、導入キャンペーンを実施いたします。

＜消費税減税対応キャンペーン＞

対象：

「ユビレジ」を新規で導入される方

実施期間：

2026年2月9日（月）～4月30日（木）

内容：

ユビレジプレミアムプラン（利用料）とプレミアム電話サポートを3ヶ月相当分０円でご利用いただけます。

詳細：

こちら(https://ubiregi.com/ja/forms/p/l/151601/2026-02-02/219r4t)をご覧ください

ユビレジは今後も、クラウドPOSレジのリーディングカンパニーとして、制度変更や社会環境の変化に直面する店舗運営の現場に寄り添い、実務に役立つ情報提供とテクノロジーを通じて、店舗の円滑な運営を支援してまいります。

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/