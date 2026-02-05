真空断熱ボトル （保冷専用）MTS-W075/W088　2026年2月21日（土）発売

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長：菊池嘉聡、本社：大阪府門真市)は、「真空断熱ボトル（保冷専用） MTS-W075/W088」を2026年2月21日（土）に発売いたします。

当社は、2022年9月にステンレス製ストローを初めて採用した真空断熱ボトル「MCS-A050」（500mL）を発売しました。

MCS-A050は、お客様アンケートで「片手で目線を下げずに飲めるので作業中に重宝している」「ステンレス製のストローが衛生的で嬉しい」といったご好評をいただき、多くのお客様から高い支持を得ています。

一方、「夏の暑い時期には500mLでは足りない」「もっと大きな容量がほしい」という、大容量へのニーズも多く寄せられていました。

そこでこのたび、お客様のニーズにお応えし、大容量タイプとして「真空断熱ボトル（保冷専用）MTS-W型」を新発売します。MTS-W型は、ステンレス製ストローならではの安心感と使いやすさはそのままに、容量をアップ。普段使いからスポーツなどの幅広いシーンで、十分にご利用いただけるようになりました。

また、パッキンとせんが一体になった「らくらくキャップ」を搭載。日常のお手入れの手間を大幅に軽減しています。

タイガー魔法瓶の真空断熱ボトルによって、お客様の日々の暮らしがさらに豊かになるように、私たちは、100年以上の歴史で培った独自技術を今後も磨き続け、高品質な製品を世の中に提供してまいります。

【主な特長】

汚れやにおいが残りにくく衛生的で使いやすい！

１. サステナブルなステンレス製ストロー

パッキン一体型せん「らくらくキャップ」＆食器洗い乾燥機対応で快適なお手入れ

２. お手入れ“らくらく”

片手で開けやすい

３. 独自のオープンサポート設計

【主な特長の詳細】汚れやにおいが残りにくく衛生的で使いやすい！ １. サステナブルなステンレス製ストロー

ステンレス製ストローを飲み口に採用しました。ボトルを大きく傾ける必要がなく、らく にお飲みいただけます。

パッキン一体型せん「らくらくキャップ」＆食器洗い乾燥機対応で快適なお手入れ ２. お手入れ“らくらく”

毎日快適に使っていただくために、お手入れのしやすさにこだわりました。パッキン一体型せん「らくらくキャップ」を採用し、ボトル内面には、汚れやにおいがつきにくいスーパークリーンPlus（プラス）加工を施す等、様々な“らくらく“機能が備わっています。

パッキン一体型せん「らくらくキャップ」

せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。

パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。

外して洗えるストローせん

取り外して隅々まで洗えるので、衛生的にお使いいただけます。

食器洗い乾燥機対応

ボトル本体はもちろん、ストローせん、ふたまで食器洗い乾燥機に対応。使用後の手間を最小限にし、隅々まで清潔に保てます。

汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーンPlus」

ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。

※使用後はすぐに水ですすぐなど、お手入れしてください。

片手で開けやすい ３. 独自のオープンサポート設計

ふたの開閉部は片手で開けやすい設計の「ループせん」を採用。

ボタンを押すとロックが解除され、そのままループを指で支えてふたを開ける仕組みになっていて、事務仕事をする際やアウトドアのときでもらくに水分補給がおこなえます。

【その他の特長】

◆真空断熱でしっかり保冷

ステンレス真空2重構造により、高い保冷力を実現！冷たい飲み物は冷たいままの温度を6時間以上キープします。

◆魔法をかけたような軽さ！ 持ち運びに最適な夢重力（むじゅうりょく）ボトル

当社独自のスピニング加工により軽量化を実現。

質量：MTS-W075：約360g MTS-W088：約390g

A‘：加工前の内筒の厚さ 約0.3mm A：内筒の厚さ 約0.08mm

B：外筒の厚さ約0.5mm C：ローラーを押し当てる

【真空断熱ボトル特集ページ・動画】

タイガーの考える「品質」がつまったタイガーボトル。特集ページではライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインアップをご紹介しています。

真空断熱ボトル特集ページ：

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/vacuum-insulated-products/

「いいものと暮らす。タイガーボトル」動画：

https://youtu.be/5TSA9DQW_YE

【製品仕様】

＜MTS-W型＞

MTS-W075/W088 製品ぺ―ジ

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/vacuum-insulated-products/mts-w/

●実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。

●保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

製品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。