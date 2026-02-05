真空断熱ボトル MTA-Q035/Q050/Q080　2026年2月21日（土）発売

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長：菊池嘉聡、本社：大阪府門真市)は、「真空断熱ボトルMTA-Q035/Q050/Q080」を2026年2月21日（土）に発売いたします。

今回発売するMTA-Q型の従来品であるMTA-A型は、お子さま向けでありながらシンプルなデザインにご好評をいただいており、お客様アンケートで「キャラクターがついていないので、学校でも使える」「大人になっても使えるデザイン」「シンプルかつ機能性がいい」などのお声をいただいております。

この度、新発売のMTA-Q型はMTA-A型で評価の高かった「シンプルで長く使えるデザイン」のコンセプトはそのままで、お子さまの声を反映した多彩なカラーラインアップとなっています。

コアターゲットである未就学児（3歳～6歳）とそのご家族にカラー選定の調査を行い、全10色の中から特に人気のあった今回の3色（ラグーンブルー・フラワーパープル・サニーイエロー）が選ばれました。※1

また、パッキンとせんが一体となった「らくらくキャップ」を搭載※2している上、食器洗い乾燥機に対応※3しているため、お手入れにかかる手間を大幅に軽減し、清潔に保つことができます。

タイガー魔法瓶の真空断熱ボトルによって、お客様の日々の暮らしがさらに豊かになるように、私たちは、100年以上の歴史で培った独自技術を今後も磨き続け、高品質な製品を世の中に提供してまいります。

【主な特長】

パッキン一体型せん「らくらくキャップ」採用！※2

１. お手入れ“らくらく”

お子さまの成長に合わせて飲み方も選べる！

２. ダイレクトとコップで飲み方が選べる2WAYボトル

高いデザイン性と機能性

３. ポケット付きポーチ

※1 株式会社こどもりびんぐ調べ 調査対象：未就学児の男女対象（保護者による代理回答）N＝584 調査期間：2025/7/5（土）～7/13（日） 調査方法：インターネット調査

※2 ダイレクトせんのみ ※ 3コップの中せんを除く

【製品概要】＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

【主な特長の詳細】パッキン一体型せん「らくらくキャップ」採用！ １. お手入れ“らくらく”

毎日快適に使っていただくために、お手入れのしやすさにこだわりました。パッキン一体型せん「らくらくキャップ」を採用し、食器洗い乾燥機にも対応しているので、らくにお手入れしていただけます。

パッキン一体型せん「らくらくキャップ」※1

せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。※1パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。

食器洗い乾燥機対応※2

食器洗い乾燥機に対応。※2

※1 ダイレクトせんのみ ※2 コップせんの中せんを除く

お子さまの成長に合わせて飲み方も選べる！ ２. ダイレクトとコップで飲み方が選べる2WAYボトル

ダイレクトせんとコップせんの2つを付属しているため、2WAYでの使用が可能です。

お子さまの成長や年齢に合わせて長くご使用いただけます。

ダイレクト

ハンドルは持ちやすく、お出かけ時に便利。ふたは、ワンプッシュで簡単にオープンするので、片手で操作して、すばやく水分補給することができます。

コップ

温かい飲み物も冷たい飲み物も、ゆっくりと飲むことができ、小さなお子さまのご利用に適しています。

高いデザイン性と機能性 ３. ポケット付きポーチ

「ワクワク」を生み出すポケット機能

着脱可能なポーチにポケット機能を採用。お気に入りのおもちゃ、万が一のときの小さなケガにも安心なばんそうこう、お腹が空いたときのお菓子など、様々なアイテムを入れることができてお出かけに最適。ボトルを持つ楽しみが無限に広がり、お子さまの「ワクワク」を生み出します。

※写真の小物類はポケットに入れられる一例です。すべてをいっしょに入れられる訳ではありません。小物の大きさによってはポケットに入らない場合があります。

洗濯機OKの洗える頑丈ポーチ

ポーチが汚れた際には洗濯機で洗っていただけます。（ネットに入れて、手洗いコース※を選択してください）

※洗濯機によって手洗いコースの名称は異なります。

ポーチ底部にはハードな使用にも耐える樹脂製の「強ゾコ（つよぞこ）」を採用。

長く使用できるボトル本体のデザイン

ボトル本体はポーチを取り外すことで、小さなお子さまが成長をされても、違和感なく、長期間ご愛用いただけるデザインです。

もちろんお子さまだけではなく、幅広い年齢層の方にご使用いただけます。

【その他の特長】

◆タイガー独自のスーパークリーンPlus（プラス）を採用！

汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーンPlus」加工

ボトル内面には環境負荷の高いフッ素コートを使わず、同等レベルの防染を独自の電解研磨技術「スーパークリーンPlus」加工により実現しています。なめらかで光沢のある加工で、汚れやにおいがつきにくく、さっと洗うだけで清潔にお使いいただけます。

スポーツドリンクを入れてもOK。（使用後はすぐにお手入れしてください）

◆真空断熱だから優れた保温・保冷力

ステンレス製真空2重構造により、高い保温・保冷力を実現。約6時間経っても温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、飲みごろの温度を長時間キープします。また、冷たい飲み物によりボトルの外側が結露したり、熱い飲み物でボトルが熱くて持てなくなることもありません。

◆魔法をかけたような軽さ！ 持ち運びに最適な夢重力（むじゅうりょく）ボトル

当社独自のスピニング加工により軽量化を実現。

質量：MTA-Q035：約320g MTA-Q050：約360g MTA-Q080：約480g

A’：加工前の内筒の厚さ約0.3mm A：内筒の厚さ約0.1mm

B：外筒の厚さ約0.4mm（ MTA-Q035/Q050）、約0.5mm（MTA-Q080）

C：ローラーを押し当てる

【真空断熱ボトル特集ページ・動画】

タイガーの考える「品質」がつまったタイガーボトル。特集ページではライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインアップをご紹介しています。

真空断熱ボトル特集ページ：

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/vacuum-insulated-products/

「いいものと暮らす。タイガーボトル」動画：

https://youtu.be/5TSA9DQW_YE

【製品仕様】

MTA-Q035/Q050/Q080 製品ページ

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/vacuum-insulated-products/mta-q/

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1せんセット使用時 ※2コップせん使用時 ※3ポーチを含まない数値 ※4ポーチを含む数値

●実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。

●保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

●保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

製品写真は実際の色とは若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。