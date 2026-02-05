ふとんクリーナーとして当社初の紙パック式が登場！MagiCaleenaから「充電式紙パックふとんクリーナー」新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、MagiCaleena（マジカリーナ）シリーズの新商品として、ふとんクリーナーにおいて当社で初めて紙パック式を採用した「充電式紙パックふとんクリーナー」を2026年2月13日よりインターネットサイトを中心に全国のホームセンターなどで順次発売します（※1）。

当社のふとんクリーナーは、ふとんたたきの形状を模したたたきパッドと強力な吸引力により、高いハウスダスト除去率を実現し、主婦層を中心に高い評価を得ており、ふとんクリーナーシリーズ全商品の累計販売台数は130万台（※2）を超えています。一方で、ふとんクリーナーは「重くて出すのが面倒」「使用後のごみ処理が煩わしい」など、購入後に使用頻度が下がってしまうという不満の声もあります。

今回発売する「充電式紙パックふとんクリーナー」は、ふとんクリーナーにおいて当社で初めて紙パック式を採用し、ふとんに潜むダニやほこりを紙パック内に集じんすることで、ごみに直接触れることなくそのまま捨てられます。これにより、ごみの再飛散を防ぎ、衛生的に使用できます。また、軽量スティッククリーナーのMagiCaleenaシリーズで培った知見を設計に活かすことで、当社のふとんクリーナーとして最軽量となる約950gを実現しています。従来品（※3）と比べ約40％の軽量化することで、長時間の使用でも腕や肩への負担を軽減できます。

さらに、コードレス仕様のため、寝室からこども部屋まで部屋間を移動しながら使用でき、コンセント位置を気にせずに快適に掃除できます。付属の充電スタンドを使用すれば、収納と充電を同時にできるため片付けが容易で、使いたいときにすぐに使えるので、購入後の使用頻度の低下という不満を解消できます。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

紙パック式のため、手が汚れず衛生的

ソファやベッドなど様々なシーンで活躍

約950gと取り回しやすい軽量設計

スタンドに置くだけで充電可能

ワンタッチごみ捨てによりごみや花粉が舞いにくい

叩き回数約12.4万回により繊維の奥のハウスダストまでかき出して吸引

■商品仕様（※4）

※1：2026年2月5日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：2026年1月時点のふとんクリーナーシリーズの累計販売台数。

※3：FCA-13との比較。

※4：商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

※5：室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。

※6：満充電、バッテリー初期温度：20℃の場合。