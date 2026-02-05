Shopifyにウェルカムポップアップクーポンを導入できるアプリ「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」をリリースしました。

シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリは、Shopify ストアに訪れたお客様を割引クーポンで迎え、初回購入とエンゲージメントを高めるノーコードのウェルカムポップアップアプリです。

管理画面から直感的に操作でき、コード不要でホーム・商品・コレクションなど、ストア内のあらゆるページにカスタマイズ可能なポップアップを簡単に表示できます。

バナー画像を設定するだけでクーポンポップアップを作成でき、デスクトップ・モバイルで異なる画像の出し分けにも対応。Dawn をはじめとした最新テーマにも対応しており、既存のストアデザインを崩すことなく導入できます。

訪問者に好印象を与えながら割引を提示することで、新規顧客の獲得と売上向上をサポートします。

月額 ＄6.99 で利用でき、7日間の無料体験も用意。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

多言語（20言語以上）にも対応しており、国内外のストアで安心して使える、シンプルで効果的なマーケティングツールです。

▼「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-075-ur-popup-coupon?locale=ja

▼「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-075-ur-popup-coupon/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」についてノーコードで簡単にウェルカムポップアップクーポンを表示できる！

Shopify アプリである「シンプルウェルカムポップアップクーポンアプリ」は、誰でも簡単にウェルカムクーポン用のポップアップを作成・表示できるノーコードアプリです。

初心者でも迷わず操作できるシンプルな管理画面で、プロフェッショナルの方でも満足できる柔軟なカスタマイズが可能。短時間で効果的なポップアップを導入し、ストアの第一印象とコンバージョン向上を実現します。

ウェルカムポップアップクーポンをノーコードで表示できる！

管理画面から画像や表示条件を設定するだけで、ウェルカムポップアップクーポンを簡単に作成・表示できます。複雑な設定や開発作業を行うことなく、ストアの雰囲気やキャンペーン内容に合わせたポップアップを短時間で導入可能です。さらに、PC・スマートフォンそれぞれに最適化された表示に対応しており、あらゆるデバイスで違和感なく美しく表示され、訪問直後のユーザー体験と購買意欲を高めます。

バナー画像を設定するだけでポップアップクーポンを表示できる！

コーディング知識は一切不要で、管理画面から画像とクーポン内容を設定するだけで、ストア訪問者に向けたポップアップをすぐに公開できます。ストアのデザインやキャンペーンに合わせたビジュアル訴求が可能で、初回訪問時の印象を高めながら購入を効果的に後押しします。PC・スマートフォンの両方に対応しており、あらゆるデバイスで最適な表示を実現します。

PCとスマホで別々の画像を設定できる！

バナー画像を設定するだけで、ウェルカムポップアップクーポンを簡単に表示できます。コーディング知識は不要で、管理画面から画像とクーポン内容を指定するだけ。デバイスごとに最適化されたビジュアルを届けることで、訪問直後のユーザー体験を向上させ、初回購入やキャンペーンの成果を効果的に後押しします。PC・スマートフォン双方に対応した設計で、ストアの魅力を最大限に引き出します。

ポップアップを再表示するまでの時間を選べる！

バナー画像を設定するだけでウェルカムポップアップクーポンを表示でき、PC・スマートフォンそれぞれに最適な画像の出し分けにも対応しています。さらに、ポップアップの再表示までの時間を選択できるため、過度な表示によるユーザー離脱を防ぎつつ、最適なタイミングでクーポンを訴求できます。コーディング知識は不要で、管理画面から簡単に設定できるため、ストア運営に合わせた柔軟な運用が可能です。

クーポンをコピーするか自動適用にするかを選択できる！

バナー画像を設定するだけでウェルカムポップアップクーポンを表示でき、PC・スマートフォンそれぞれに最適な画像の出し分けにも対応しています。さらに、クーポンコードを手動でコピーさせる形式と、クリックだけで自動適用される形式を選べるため、ストアの運営方針やキャンペーン内容に合わせた柔軟な訴求が可能です。コーディング知識は不要で、管理画面から簡単に設定でき、スムーズな購入体験とコンバージョン向上を実現します。

1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、ウェルカムポップアップクーポンをすぐに表示できます。初めてShopifyアプリを導入する方でも迷わず使える設計で、導入までの手間を最小限に抑えながら、スピーディーにキャンペーンや初回購入施策を実施できます。

