新世代XRデバイスの登場で、XRは“実装”のフェーズへ。HTC NIPPON、XREAL、Shiftallが参画。世界のXRデバイスメーカーが集う特別企画「∞ mugen」！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）が主催する「XR・メタバース総合展」（会期：2026年6月17日～19日／会場：東京ビッグサイト）にて開催する特別企画エリア「∞ mugen（ムゲン）」において、HTC NIPPON、XREAL、Shiftallの参画が決定しました。

「XR・メタバース総合展」は、XR（VR・AR・MR技術の総称）およびメタバースを活用したサービス・技術が一堂に集結する日本最大級の専門展です。

その中で2026年から新たに始動する特別企画「∞ mugen」は ーXRを“特別”から“日常”へ。すべてのビジネスに、新たな現実をー をテーマに初開催。世界のXRデバイスメーカーが一堂に集結し、"デバイス体験×情報発信”を行い、来場者が実際に体験・比較・検討できる特設エリアとして展開します。

■ XRを“特別”から“日常”へ

XRは、製造、建設、教育、医療、エンターテインメントなどさまざまな分野で活用が進む一方で、社会全体への浸透は途上にあります。

その要因の一つが、実際に体験し、比較検討できる場が不足していることだと考えています。

一方で2025年には、ヘッドマウントディスプレイやARグラス・スマートグラスを中心に、XRデバイスの軽量化・高性能化が急速に進み、一部の先進企業だけが扱う特別な技術から、ビジネス現場や日常に寄り添う“現実的な選択肢”へと変化しつつあります。

「∞ mugen」は、そうした転換期において、体験・比較検討・情報発信・人的交流を一体で提供することで、XRを“特別”から“日常”へと進化させるハブとなり、社会実装を加速させることを目指しています。

■ 参画決定企業の声

今回、「∞ mugen」への参画決定企業から本企画の実施に向けて、XRの可能性や今後の広がりに対する期待の声が寄せられています。 以下、各社からのコメントをご紹介します。

HTC NIPPON

「∞ mugen」では、来場者の皆さまがXRデバイスを自然に体験し、実際に見比べながら理解を深められる場づくりに共感し、参画しました。XRは、使われるシーンや目的によって感じ方や価値が大きく変わる技術です。本企画を通じて、XRが日常や業務の中でどのように使われ、どのような場面で役立っているのか、その一端を体感していただければ幸いです。

本展示では、VIVE Focus およびトラッカーによる空間内での正確な動きや位置の再現を通じて、XRが日常や業務、さまざまな産業分野でどのような体験価値を生み出しているのかをご覧いただけます。

XREAL

AR技術は、エンターテインメントにとどまらず、産業・教育・日常生活へと活用の幅が広がっています。 XREALは、特別企画「∞mugen」を通じて、多様な企業・パートナーの皆さまとともに、XRの新たな可能性を創り上げていきたいと考えています。

Shiftall

VRデバイスは、全世界で数千万人が利用する時代となりました。米国ではティーンの4人に1人がVRデバイスを体験したことがあると言われており、日本国内でもVRChatを中心としたソーシャルVRサービス用途で多くの方がVRデバイスを楽しんでいます。B2C利用の急速な広がりに比べると、B2B分野での活用はまだまだこれからです。「∞ mugen」では、最新の超高解像度・超軽量VRデバイスをご体験いただければと思います。

■ 今後の展開と開催に向けて

今後も「∞ mugen」では、国内外のXRデバイスメーカーをはじめ、XRの未来を切り拓く企業の参画を順次発表予定。参画企業の第二弾発表は3月を予定しています。

2026年6月の開催に向けて、展示・体験・講演が連動する特別エリアとして、XR業界を巻き込んだ一大ムーブメントへと進化していくことが期待されます。

XRが“特別”から“日常”へと変わる、その転換点を、ぜひ会場で体感してください。

詳細を見る :https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp/about/mugen.html

■ 開催概要

名称：【第6回 XR・メタバース総合展 夏】特別企画「∞ mugen」

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト西展示棟

主催：RX Japan合同会社

Web：https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp.html

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 XR・メタバース総合展 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：xr-expo.jp@rxglobal.com