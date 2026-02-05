KRAFTON、『PUBG: BLINDSPOT』の早期アクセス版配信開始！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、KRAFTON傘下のクリエイティブスタジオ「PUBG STUDIOS」が開発中の新作ゲーム『PUBG: BLINDSPOT』の早期アクセス版を本日2月5日(金)よりグローバル同時配信を開始したことをお知らせいたします。

『PUBG: BLINDSPOT』は、屋内戦闘が中心の戦場で”CQB（近接戦闘）戦術”と戦略的なプレイを直感的に実装した新しい5対5のPvPトップダウン戦術シューターです。リアルな射撃操作や、トップダウン視点でもエキサイティングな戦闘を体験するよう設計されています。

『PUBG: BLINDSPOT』の早期アクセス版は、PCゲームプラットフォームSteamにて誰でも無料でプレイできます。さらに、NVIDIA GeForce Nowに対応しており様々なOS環境でゲームを楽しむことができます。

●早期アクセス版のダウンロード先は『PUBG: BLINDSPOT』Steamページをご覧ください。

https://krafton-jp.com/4qmiRVh

この早期アクセス版はオープン開発フェーズの始まりを示し、世界中プレイヤーと積極的にコミュニケーションを取り、ゲームプレイシステムの洗練とコンテンツの拡充に向けた本格リリースに向けた取り組みを行っています。プレイヤー皆さんからのフィードバックが中心的な役割を果たし、深みやバランス、全体的な品質を向上させるために頻繁にアップデートを行っていく予定です。

また、今回の早期アクセス版では新コンテンツも追加しました。

防御専用キャラクター”Blaze”が新たに登場し、モロトフ(火炎瓶)を使ったエリア制圧による新しい防衛戦術を体験することができます。

さらに、早期アクセス版の配信開始から1週間後の2月12日(木)より”競技シーズン1”を開催する予定です。これを記念したクリエイター大会がTwitchと韓国のCHZZKにて開催されます。

それぞれ20名ずつの配信者が参加をし、多彩なプレイスタイルとゲームの戦術的をご覧いただくことができます。

『PUBG: BLINDSPOT』は、“PUBG: BATTLEGROUNDS IP”の世界観を拡張するスピンオフ作品で、既存の”PUBG IP”をベースに新たな方向性を提示します。『PUBG: BATTLEGROUNDS』から数十年後の世界を舞台に、ブルーゾーン制御技術から進化した「クリプト」と呼ばれる装置をめぐる様々なキャラクター間の対立と協力を描いています。

『PUBG: BLINDSPOT』はSteamのウィッシュリスト登録やフォローによって今後のアップデート情報を確認でき、Discordコミュニティを中心に開発状況や変更点が随時共有される予定です。

■『PUBG: BLINDSPOT』公式チャンネル

●『PUBG: BLINDSPOT』Steamページ :https://krafton-jp.com/4qmiRVh

●『PUBG: BLINDSPOT』公式Discord(英語) :https://krafton-jp.com/4kjn6PR

●『PUBG: BLINDSPOT』公式YouTube :https://krafton-jp.com/4bC084o

●『PUBG: BLINDSPOT』公式X(英語) :https://krafton-jp.com/3O5S8yC

●『PUBG: BLINDSPOT』TikTok(英語) :https://krafton-jp.com/4rur0aY

■KRAFTON, Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、楽しくユニークな体験を提供する魅力的なゲームの発掘・開発・パブリッシングに取り組むグローバルゲーム企業です。2007年に設立され、現在は「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」 の19のクリエイティブスタジオから成るグローバルネットワークを基盤に事業を展開しています。各スタジオは独立した体制のもと、新たな挑戦を続けながら革新的な技術を積極的に取り入れ、KRAFTONのプラットフォームとサービスの拡張を通じて、より多くのファンを魅了することを目指しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS＿、『PUBG MOBILE』、『PUBG: BLINDSPOT』、『inZOI』、『Subnautica』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等、世界的に高い評価を受ける多数のゲームIPを展開しています。世界各地に拠点を持つ情熱的で意欲あふれるチームとともに、AIをはじめとする先進技術を活用し、ゲーム体験をさらに進化させる新たな可能性を探求し続けています。

