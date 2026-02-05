日本語対話だけでデータ活用を実現するAIエージェント「DataBuddy」正式提供開始

株式会社DENCYUDataBuddyキャッチコピー - 会話ひとつでデータは資産になる

株式会社DENCYU（本社：福岡県、代表取締役：田中匠美、以下「DENCYU」）は、創業1周年となる2026年2月5日より、対話型データ活用AIエージェント「DataBuddy（データバディ）」の正式提供を開始いたします。DataBuddyは、日本語での自然な会話だけで社内データの探索・集計・可視化を実現し、SQLやBIツールの専門スキルがなくても誰でもデータ活用ができる環境を提供します。先行導入として、5社限定の3ヶ月間PoCプログラム（初期費用無料、月額10万円～）も同時に募集開始します。

サービスサイト：https://databuddy.jp

■ 背景：DX推進を阻む「3つの壁」

DX推進を阻む「３つの壁」

情報処理推進機構（IPA）の「DX動向2025」によると、日本企業がDXに取り組めない理由として「DXに取組むための知識や情報が不足している」（51.5%）、「DXに取組むためのスキルが不足している」（41.7%）、「DXを現場で推進、実行する人材が不足している」（44.7%）が上位を占めています。多くの企業でデータは蓄積されているものの、それを分析・活用できる人材が不足しており、業務効率化やデータ収集で止まってしまうケースが多発しています。（出典：情報処理推進機構（IPA）「DX動向2025（データ集）」2025年6月26日、p. 24。一部抜粋(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-data-collection-2025.pdf)）

特に製造業をはじめとする中堅企業では、限られた情報システム担当者にデータ出力依頼が集中し、本来の業務を圧迫するという構造的課題を抱えています。BIツールを導入しても操作の難しさから現場への浸透が進まず、結局Excelでの手作業に戻ってしまうケースも少なくありません。

■ DataBuddyとは

対話型データ活用AIエージェント「DataBuddy」

DataBuddyは、企業に眠るデータを「会話で使える資産」に変える対話型データ活用AIエージェントです。ユーザーは日本語のチャットで質問するだけで、基幹システム、業務システム、データベース、Excel・CSVファイルなど、社内の接続可能なあらゆるデータソースを横断的に探索・集計・出力・可視化できます。

DataBuddy活用画面イメージ１DataBuddy活用画面イメージ２

「型番322-XAの過去1年の販売実績を見せて」「区分Aの全製品データをCSVで出力して」といった自然な言葉で依頼するだけで、AIエージェントがデータを探し、集計し、必要な形式で提供します。専門的なSQLスキルやBIツールの操作習得は一切不要です。

■ DataBuddyの3つの特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZnbEbqgjKv4 ]【1. 簡単】チャットのみで操作が完結

ユーザーは「質問するだけ」。難しいセットアップやツール操作の習得は不要で、現場がすぐに使いこなせます。ツールの学習コストがほぼ不要なため、全社的なデータ活用文化の浸透を実現します。

【2. 今すぐ】既存のデータ環境をそのまま活用

既存のデータベースやExcel、CSVにそのまま接続可能。ODBC接続に対応した法人向け基幹・業務システムのほぼ全てと連携でき、新たなデータ基盤の構築なしに、今あるデータをすぐに分析資産として活用できます。

【3. 幅広く】社内データを横断的に探索

接続先のデータベースやファイルを横断的に探索できるため、「どこに何の情報があるか」を覚える必要がありません。属人化した業務知識もDataBuddyに教えることで、チーム全体で共有・継承できます。

■ 安全性：オンプレミス環境で完結するセキュアな設計

オンプレミス環境で完結

DataBuddyは、AI処理のみ外部APIを利用し、それ以外のデータ処理は全て社内（オンプレミス）環境で完結します。公式API経由でAIモデルを利用するため、入力内容が学習に使用されることはありません。また、企業別の専用ゲートウェイを経由することで、利用モデルの管理や予算制御も可能です。

■ PoC導入企業募集について

先行5社限定で、3ヶ月間のPoCプログラムにご参加いただける企業様を募集しています。

【PoC特別価格】- 導入初期費用：無料- 月額ライセンス費用：10万円（3ヶ月間）- 対応チーム数：3チームまで- ユーザー数：無制限- 全機能利用可能- 導入サポート付き

※AIモデル利用料金は別途実費。予算に応じた利用上限の設定が可能です。

※本契約の料金詳細はお問い合わせください。

【PoC参加条件】

- DataBuddyへの継続的なフィードバックの提供- 導入事例の公開資料での使用許諾- 導入実績への社名・ロゴの掲載許諾

※PoC期間終了後、本契約に移行される場合も導入初期費用は無料となります。

■ 今後の展開

DENCYUは「Rise Japan as No.1 with AI」をミッションに掲げ、AIを武器に日本の産業競争力を取り戻すことを目指しています。DataBuddyを通じて、DX人材不足に悩む日本企業のデータ活用を加速させ、現場主導の意思決定を支援してまいります。今後は、より多くのデータソースへの対応や、業種特化型の機能強化を進めてまいります。

■ 株式会社DENCYUについて

■ 本件に関するお問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171649/table/5_1_18d5b9e513e483e7498693958458269e.jpg?v=202602050351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/171649/table/5_2_116e1ce5740247051f0231ca1eb69f3d.jpg?v=202602050351 ]