Philips製モバイルバッテリーをヨドバシ・ドット・コムにて販売開始

株式会社ワイヤレスゲート

　ワイヤレス・リモートサービスを提供する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：成田 徹）は、Philips製モバイルバッテリー（型番：DLP4350Q）を本日２月５日（木）よりヨドバシ・ドット・コム（https://www.yodobashi.com/）にて販売開始したことをお知らせします。




　Philips製モバイルバッテリーは、Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、充電器、USB-Cケーブルが一体型になったスタイリッシュなモバイルバッテリーです。


　内蔵されたタイプCケーブルは、抜くと急速充電ケーブルになり、使用しない時はストラップとして使うことが出来ます。


　機内持ち込みも可能なので旅行用としても、また大容量なのでビジネス等の日常使いでも、生活の中で幅広く活躍いたします。


　利便性と実用性を兼ね備えた Philips製モバイルバッテリーをぜひお試しください。



■販売サイト


https://www.yodobashi.com/product/100000001009701007/



■Philips製モバイルバッテリー概要


発売日：2026年2月5日（木）


メーカー：Philips


製品名：モバイルバッテリー（ACプラグ一体型）


型番：DLP4350Q


電池容量：10,000mAh


対応機器：USB / QC / PD急速充電機器、スマートフォン、タブレット、Apple Watchほか


認証：PSE / CE / FCC / RoHS / GB/T 35590-2022 / 中国CCC



■基本仕様


● ACアダプター機能


入力：100-240V 50/60Hz 0.3A Max


出力：USB / Type-C / 内蔵ケーブル 5V⎓2A（10W Max）


● モバイルバッテリー機能


Type-C入力：5V⎓2.5A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A（18W Max）


Type-C出力：5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A（20W Max）


USB-A出力：5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A（18W Max）


内蔵Type-Cケーブル出力：20W Max


Apple Watchワイヤレス出力：5V⎓0.5A（2.5W Max）


総合出力：5V⎓3A Max（15W Max）



■性能


実効容量：約5,600mAh（5V 2A基準）


使用温度：充電 0～40℃／放電 -10～50℃


重量：約235g







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上