Philips製モバイルバッテリーをヨドバシ・ドット・コムにて販売開始
ワイヤレス・リモートサービスを提供する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：成田 徹）は、Philips製モバイルバッテリー（型番：DLP4350Q）を本日２月５日（木）よりヨドバシ・ドット・コム（https://www.yodobashi.com/）にて販売開始したことをお知らせします。
Philips製モバイルバッテリーは、Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、充電器、USB-Cケーブルが一体型になったスタイリッシュなモバイルバッテリーです。
内蔵されたタイプCケーブルは、抜くと急速充電ケーブルになり、使用しない時はストラップとして使うことが出来ます。
機内持ち込みも可能なので旅行用としても、また大容量なのでビジネス等の日常使いでも、生活の中で幅広く活躍いたします。
利便性と実用性を兼ね備えた Philips製モバイルバッテリーをぜひお試しください。
■販売サイト
https://www.yodobashi.com/product/100000001009701007/
■Philips製モバイルバッテリー概要
発売日：2026年2月5日（木）
メーカー：Philips
製品名：モバイルバッテリー（ACプラグ一体型）
型番：DLP4350Q
電池容量：10,000mAh
対応機器：USB / QC / PD急速充電機器、スマートフォン、タブレット、Apple Watchほか
認証：PSE / CE / FCC / RoHS / GB/T 35590-2022 / 中国CCC
■基本仕様
● ACアダプター機能
入力：100-240V 50/60Hz 0.3A Max
出力：USB / Type-C / 内蔵ケーブル 5V⎓2A（10W Max）
● モバイルバッテリー機能
Type-C入力：5V⎓2.5A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A（18W Max）
Type-C出力：5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A（20W Max）
USB-A出力：5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A（18W Max）
内蔵Type-Cケーブル出力：20W Max
Apple Watchワイヤレス出力：5V⎓0.5A（2.5W Max）
総合出力：5V⎓3A Max（15W Max）
■性能
実効容量：約5,600mAh（5V 2A基準）
使用温度：充電 0～40℃／放電 -10～50℃
重量：約235g
