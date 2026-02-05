ラ・メゾン・デュ・ショコラがお届けするパリのエスプリ薫る2026年バレンタインキャンペーン

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に寄り添うショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、贈る人も受け取る人にも素敵なバレンタインの時間を過ごしていただきたいという想いのもと、フランスでバレンタインに“花を贈る”文化に着想を得て、ニコライ バーグマンとの期間限定キャンペーン、ラ・メゾン・デュ・ショコラ x nicolai bergmann(ニコライ バーグマン)特別フラワーデコレーション企画を展開します。

2026年のバレンタインでは、ブランド創業の地であるパリ・フォブール・サントノレ通り225番地の本店へオマージュを捧げた「オ クール デュ フォブール」コレクションに加え、チョコレートギフトをご購入いただいたお客さまへ花を贈るという、メゾンならではの心温まるバレンタインのご提案をご用意しました。ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店および西武池袋サロンの2店舗にて、メゾンのショコラとニコライ バーグマンによるフラワーデコレーションがひとつになって完成するバレンタイン体験を、2026年2月5日（木）より順次お楽しみいただけます。

期間中はバラのプリザーブドフラワーで仕立てられた真っ赤なハートシェイプのフラワーデコレーションをはじめ、対象商品をご購入いただいたお客さまへのバレンタインローズ、サロンに来店するとご参加いただけるミステリーバレンタインボックスのプレゼント企画、さらにニコライ・バーグマン氏がラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店で展開するイベントなど、多彩なプランをご用意。

また、ラ・メゾン・デュ・ショコラ x nicolai bergmann(ニコライ バーグマン)特別フラワーデコレーション企画に加えて、期間限定でお愉しみいただけるスペシャルアフタヌーンティーやオーストラリア発のレザーアクセサリーブランド、 MAISON de SABRE（メゾン・ド・サブレ）との限定コラボ商品なども展開致します。

これまでメゾンが時を超えて受け継いできた美意識やクラフツマンシップ、そして大切な人への贈り物を選ぶという楽しさがエレガントに響きあう、自分自身へのご褒美にもふさわしいひとときをお届けします。

ラ・メゾン・デュ・ショコラ x nicolai bergmann(ニコライ バーグマン) 特別フラワーデコレーション＠ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店＆西武池袋サロン

■ハートフラワーデコレーション

期間：2026年1月23日（金）～3月14日（土）

場所：ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロン

ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店および西武池袋サロンにて、バラのプリザーブドフラワーを用いた、真っ赤なハートシェイプの特別でデコレーション、バレンタインの世界観を華やかに演出します。パリのアパルトマンのような洗練されたサロンに、ハートシェイプの花が飾られた、シックでロマンティックな空間をぜひ実際にご体感ください。

■バレンタインローズギフト

期間：2026年2月5日（木）～2月14日（土）

場所：ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロン

期間中、バレンタインコレクションを含む商品を5,000円（税抜）以上お買い上げの方へ、ニコライ バーグマンのバレンタインローズ（生花）を一輪プレゼントします。

※各店各日先着20名様限定

※カフェスペースでのご利用金額は、本サービスの適用範囲には含まれません。

※2月13日開催のニコライ・バーグマン氏来店イベント実施時間中は、本サービスの提供を休止いたします。

■ミステリーバレンタインボックス プレゼント

期間：2026年2月5日（木）～2月14日（土）

場所：ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロン

・キャンペーン概要

ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/)をフォローし、指定条件を満たした方の中から、抽選で毎日1名様、期間中合計10名様に、バレンタイン商品を含むメゾンの人気商品を詰め合わせた、総額10,000円以上の「ミステリーバレンタインボックス」をプレゼントいたします。

・応募方法

以下の手順でご応募ください。※1～3の順序は問いません。

1.ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/)を、公開設定のアカウントにてフォロー

2.「ミステリーバレンタインボックス プレゼント」紹介投稿に「いいね」 ※当該投稿をリポストいただくと、当選確率が高まります。

3.キャンペーン期間中、ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店またはラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロンにてハートフラワーデコレーションを撮影

4.指定ハッシュタグ「#ラメゾンデュショコラニコライバーグマンバレンタイン2026」を付け、公式アカウントをタグ付けのうえ、Instagramへ投稿

※Instagramの公開アカウントからのご参加が対象となります。

※店内撮影の際は、他のお客さまへの十分なご配慮をお願いいたします。

※ギフトボックスの内容はランダムとなっており、開封までのひとときもお楽しみのひとつとなっています。

■ニコライ・バーグマン氏来店イベント＠ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店

日時：2026年2月13日（金）15:00～１6:00, 17:00～18:00

場所：ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店

バレンタインコレクションを含む商品を8,000円（税抜）以上お買い上げの方に、ニコライ・バーグマン氏がセレクトした春の花々の中から、お好きな2輪をミニブーケにしてプレゼントいたします。また、ご希望の方には、お買い上げ商品にその場でニコライ・バーグマン本人によりサインをさせていただきます。この日限りの特別な体験をお楽しみください。

コラボレーションキャンペーンの詳細はこちら(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/valentine-promotion)からもご確認いただけます。

アフタヌーンティー ハート2026

期間限定で、ラ・メゾン・デュ・ショコラならではの特別なアフタヌーンティーセットをご用意いたしました。期間中はミニエクレアが、ストロベリー風味のハート型ショコラをあしらった季節のエクレア「エクレ-ル バニーユ クール」に代わるロマンティックな特別仕様に。また、アフタヌーンティー ハート2026をご注文いただいた方へには、2種のバレンタイン限定フレーバーショコラ「ガナッシュ ノアール」と「フリュイテ ルバーブ」各1粒ずつ添えてご提供致します。ショコラの奥深い味わいとともに、この季節ならではの上質なティータイムをお楽しみいただけます。

※限定フレーバーのショコラは品切れの場合もあり、別のフレーバーになる場合があります。

実施期間：2026年1月31日（土）～2月14日（土）

実施店舗：ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロン

価格：アフタヌーンティー ハート2026 8,250円（税込）～

※お選びいただくお飲みものにより価格が異なります。

※数に限りがございます。

ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店 ご予約フォーム：

https://www.tablecheck.com/ja/lamaisonduchocolat-takanawa/reserve/message

阪急うめだ本店にて数量限定で登場！ MAISON de SABRE（メゾン・ド・サブレ） とのコラボレーションコレクション 「ザ・チャームバー - エディション・フレーズ」を期間限定販売

ザ・チャームバー - エディション・フレーズ

オーストラリア発のレザーブランド、 MAISON de SABRE（メゾン・ド・サブレ）とのバレンタイン限定コラボレーションコレクション「ザ・チャームバー - エディション・フレーズ」を、阪急うめだ本店にて期間限定で販売いたします。

ドライストロベリーを練り込んだストロベリーフレーバーのチョコレートでレイヤーした限定デザインのダークチョコレートタブレットの中央に、メゾン・ド・サブレオリジナルのストロベリーをデザインしたレザーチャームをセットしました。両ブランドが大切にしてきた素材や製法へのこだわりと、洗練されたクリエイションが響き合い、バレンタインならではの特別なギフトに仕上がっています。

コレクション限定のスペシャルギフトボックスに収め、数量限定での展開となります。

＜販売概要＞

販売期間：2026年2月4日（水）～2月10日（火）

販売店舗：阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

販売価格：20,790円（税込）

販売個数：575個 ※なくなり次第終了

＜ラ・メゾン・デュ・ショコラ店舗情報＞

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン 高輪店(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores/japan/tokyo/newoman-takanawa)

〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 South 2F

TEL:052-228-1872

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋サロン(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores/japan/tokyo/seibu-ikebukuro-salon)

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 本館3階

TEL:03-6709-3605

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 阪急うめだ店(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores/japan/osaka/umeda-hankyu)

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店地下1階

※ラ・メゾン・デュ・ショコラの全国のブティックの情報は以下よりご確認ください。

▶︎ラ・メゾン・デュ・ショコラ 国内ブティックリスト(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores)

公式Instgram: @lamaisonduchocolat_jp(https://www.instagram.com/lamaisonduchocolat_jp/)

2026年バレンタイン期間限定ブティック：

今年も全国各地の百貨店をはじめとするバレンタイン催事会場に、ラ・メゾン・デュ・ショコラの期間限定ブティックが登場します。

バレンタインコレクションを中心に、人気の定番商品もお取扱い予定です。詳細は以下よりご確認ください。

▶︎バレンタイン期間限定ブティック一覧(https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/valentines-day-popup-store-2026)